Найбільша сума зростання пенсії становитиме 1500 грн

У вівторок, 25 лютого, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про індексацію пенсій у 2025 році. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Повідомляється, що в березні пенсії та страхові виплати зростуть на 11,5%. Мінімальне зростання становитиме 100 грн, максимальне обмежене сумою в 1500 грн.

«В умовах воєнного стану уряд має право визначати параметри індексації з урахуванням того, наскільки великий вплив безпекова ситуація справляє на державний бюджет і публічні фінанси», – ідеться в повідомленні уряду.

Розмір індексації обчислений на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році. Ідеться про зростання споживчих цін на 12% і зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки на 11%.

У кого в березні зростуть пенсії

В уряді також розповіли, кому проіндексують пенсії. Ідеться про такі категорії пенсіонерів:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тисячі пенсіонерів силових відомств;

98 тис. людей, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

«Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – прокоментувала керівниця міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

Також з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Зміни з 1 квітня

В уряді також повідомили, що 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу.