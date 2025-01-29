Деякі категорії пенсіонерів з лютого отримуватимуть більші пенсії

З лютого 2025 року деякі пенсіонери будуть отримувати збільшені пенсії. Ідеться про надбавки до пенсій. Про те, хто і які надбавки до пенсії зможе отримати вже в лютому, пише NV.Бізнес.

Хто отримає надбавки до пенсій в лютому

В лютому надбавки до пенсій отримають пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Право на вікову надбавку залишиться за ними до досягнення наступної межі віку.

Проте не всі пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 і 80 років, отримають надбавку. Головна умова отримання надбавки – пенсія не має бути більшою за 10340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії в лютому

Для пенсіонерів різного віку встановлені різні суми надбавок. В лютому вони будуть такими:

пенсіонерам, яким виповнилося 70 років , – до 300 грн до досягнення ними 75-річчя;

, – до до досягнення ними 75-річчя; кому виповнилося 75 років – до 456 грн до 80-річчя;

– до до 80-річчя; кому виповнилося 80 років – до 570 грн.

У кого в лютому зменшаться пенсії

Як ZAXID.NET писав раніше, на період воєнного стану зменшені пенсії отримуватимуть ті пенсіонери, в яких розмір пенсій становить понад 23,6 тис. грн. Залежно від розміру виплат, до них застосовуватимуть зменшувальні коефіцієнти. Більш детально про це читайте в матеріалі «Уряд на час воєнного стану зменшив пенсії деяким категоріям: кому і на скільки».

Нагадаємо також, що в березні очікується індексація пенсій для всіх пенсіонерів. Подробиці читайте в матеріалі «Індексація пенсій в 2025 році: стало відомо, на скільки зростуть виплати».