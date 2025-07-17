Наразі незрозуміло, коли запрацюють нові правила для ФОПів

У середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13157 про внесення змін до Податкового кодексу України. Серед іншого, документ передбачає низку змін для фізичних осіб підприємців, які працюють на спрощеній системі. Про які саме зміни йдеться, пише сайт «Дебет-кредит».

Які зміни до ПКУ ухвалив парламент

Ухвалені парламентом зміни передбачають:

повернення для ФОПів квартального звітного періоду із подання єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску;

звільнення ФОПів від сплати ЄСВ за себе у разі сплати будь-яким роботодавцем мінімального страхового внеску, в тому числі соціальної допомоги матерям до досягнення дитини 3-х років (сьогодні таке звільнення надається, якщо ФОП має основне місце роботи як найманий працівник);

включення до податкової знижки з ПДФО витрат на оренду житла, понесених учасником бойових дій або людиною з інвалідністю внаслідок війни.

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Окрім того, документ встановлює вимогу до середньої зарплати для всіх суб'єктів роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, пальне) – вона має становити не менше двох мінімальних зарплат (16 тис. грн у 2025 році).

Коли запрацюють зміни до ПКУ

Наразі закон не підписаний ані спікером парламенту, ані президентом. Також на сайті ВРУ немає остаточного тексту ухваленого законопроєкту. Після підписів, документ мають офіційно опублікувати.

Наразі невідомо, з якого місяця запрацюють нові правила. Податковий консультант Михайло Смокович припускає, що ФОПи, імовірно, подаватимуть звітність поквартально вже з початку 2026 року. Нагадаємо, у 2025 році для ФОПів встановлена вимога подавати звітність за найманих працівників щомісяця.