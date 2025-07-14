ФОПам військовослужбовцям анулюють нарахування, штрафи та пеню

Набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, якими мобілізовані ФОПи і ФОПи, які підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Про це ідеться в повідомленні Державної податкової служби.

Які податки можуть не платити ФОПи-військовослужбовці

Згідно зі змінами до ПКУ, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати таких податків:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

військовий збір.

Також такі ФОПи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок, проте лише за умови, що вони не мають найманих працівників.

Алгоритм дій для ФОПів-військовослужбовців

У ДПС повідомляють, що звільнення від сплати податків застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Що робити ФОП:

якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі, заяву подавати не потрібно;

якщо даних у Реєстрі немає, можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.

У разі виникнення питань, ФОПів-військовослужбовців або представників їхніх родин просять звертатися за контактами, вказаними на цій сторінці.

Нарахування анулюють, звітність відкладуть

У податковій також пояснили, як діятиме звільнення ФОПів-військовослужбовців від сплати податків та подання звітності.

У зв’язку з набранням чинності змін до ПКУ податкова служба не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані, вони підлягають анулюванню.

Якщо ФОПа виключили з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом, його автоматично поновлять в реєстрі.

Також мобілізовані ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність і члени фермерського господарства, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк військової служби, зокрема і військової служби за контрактом. Це стосується випадків, коли такі військовослужбовці не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, інформація щодо яких наявна в Реєстрі.

Окрім того, таким ФОПам анулюють штрафи і пеню за несплату ЄСВ, якщо їх нарахували у період військової служби.

Якщо ФОП має найманих працівників, він може уповноважити іншу людину виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена людина, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації і без штрафів.

Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.

Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність), ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації: