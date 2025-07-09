Сума деяких податків і зборів, що сплачують підприємці-єдинники, залежить саме від мінімальної зарплати

Від суми мінімальної зарплати в Україні залежать не тільки різні соціальні показники, а й розмір деяких податків та інші питання доходу підприємців. Розповідаємо, який розмір мінімальної зарплати в липні 2025 року та як це впливає на роботу ФОПів.

Мінімальна зарплата в 2025 році

Розмір мінімальної зарплати на рік фіксується в законі про державний бюджет. Він визначає оплату простої некваліфікованої праці.

Відповідно до закону України «Про державний бюджет» на 2025 рік, гарантована зарплата працівника має становити не менше:

8000 грн в місячному розмірі;

48 грн в годину – при погодинній роботі.

Цей рівень державної гарантії встановлений на весь 2025 рік і змінюватися не буде.

Якщо зарплата працівника менша за мінімальну, роботодавець повинен зробити доплату, щоб сума виплати відповідала встановленому законом мінімальному рівню. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

Які податки ФОПів залежать від мінімальної зарплати

Від розміру мінімальної зарплати залежать не лише соціальні виплати, як-от лікарняні і декретні, а й сума податків і зборів, що мають сплачувати підприємці.

У липні 2025 роки від розміру мінімальної зарплати розраховуються такі податки і збори для підприємців:

єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд – 22% від мінімалки – 1760 грн на місяць;

єдиний податок для ФОПів II групи – 20% від мінімалки – 1600 грн;

військовий збір для ФОПів I і II групи – 10% від мінімалки – 800 грн.

Окрім того, від розміру мінімальної зарплати залежать граничні ліміти доходу ФОПів, що також встановлюються на весь рік.

Також від мінімалки залежить сума податку на нерухомість, що важливо для підприємців, які володіють комерційними приміщеннями. Ставка цього податку визначається органами місцевого самоврядування, але законом встановлено, що вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за звітний рік на кожен метр понаднормової площі.

Коли зростуть податки для ФОПів

У травні міністерство фінансів України оприлюднило розрахунки ключових соціальних стандартів на 2026–2028 роки, де, зокрема, ідеться про підвищення мінімальної зарплати до 10 059 грн.

Згідно з розрахунками уряду, мінімальна зарплата в Україні зростатиме так:

2026 рік – до 8688 грн;

2027 рік – до 9374 грн;

2028 рік – до 10 059 грн.

А це означає, що у випадку врахування цих показників в законі про бюджет на 2026 рік, вже наступного року підприємці платитимуть більше податків в державний бюджет. ЄСВ становитиме 1911 грн, єдиний податок для ФОПів II групи – 1738 грн, військовий збір для ФОПів I і II груп – 869 грн.