Вже понад 10 років в Україні стягується податок на нерухомість. Пояснюємо новим власникам житла, що це і для чого

З 2013 року українці, у власності яких є житлова або не житлова нерухомість, мають сплачувати податок на нерухомість. Проте не всі. Розповідаємо, хто з власників квартир в 2025 році має сплатити податок на нерухомість, яка актуальна ставка податку і хто звільнений від його сплати.

За яку квартиру потрібно платити податок

Податок на нерухомість мають платити власники квартир, площа яких перевищує 60 м2. Важливо, що тут ідеться не про житлову, а про загальну площу помешкання.

Також слід врахувати, що для нарахування податку не враховується кількість людей, які живуть чи зареєстровані в квартирі. Має значення лише те, скільки квадратних метрів перебуває у власності однієї людини.

Наприклад, в квартирі площею 100 м2 живуть мама і троє дітей. Власницею квартири є лише мама. Отже, вона має сплачувати податок на нерухомість, адже площа житла відповідає базі оподаткування. Якби в квартири було двоє власників, кожному з них належало б по 50 м2, тож податок платити вони не мали б.

Ще одна важлива деталь – податок нараховується не на всю площу квартири, а лише на так званий зайвий метраж. Якщо площа квартири 65 м2, то податок потрібно заплатити лише за 5 м2, якщо 100 м2 – за 40 м2.

Якщо у власності однієї людини є кілька квартир, то їх площа сумується для розрахунку податку.

Коли сплачувати податок на нерухомість

Звітним періодом зі сплати податку на нерухомість є рік. Тобто в 2025 році українці платитимуть за 2024 і за 2023 рік, якщо раніше не отримали відповідні платіжки.

Суму податку розраховує податкова служба за даними з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Самостійно нічого рахувати і кудись звертатися не треба.

Повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухомість власники квартир і будинків мають отримати до 1 липня 2025 року. З цієї дати у них буде 60 днів на оплату.

Актуальна ставка податку на нерухомість

Ставка податку на нерухомість встановлюється рішенням органу місцевого самоврядування. Законодавством визначено, що така ставка за квадратний метр не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої в рік, за який нараховується податок.

Отже, максимальна ставка податку за 2024 рік для власників квартир становитиме 106,5 грн за метр – така цифра розраховується з мінімальної зарплати у 7100 грн, що була встановлена на 1 січня 2024 року.

Куди йде податок на нерухомість

Цей податок сплачується в місцевий бюджет. Тобто власники нерухомості у Львові поповнюють міський бюджет громади Львова, а ті, хто має квартиру в Ужгороді, платять, відповідно, у бюджет своєї громади.

Хто звільнений від сплати податку на нерухомість

У 2025 році повністю звільняються від сплати податку на нерухомість:

власники квартир площею до 60 м 2 ;

; власники квартир на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;

власники кварти, що непридатні для проживання через пошкодження або руйнування внаслідок військових дій, якщо інформація про це внесена в реєстри.

Також місцева влада може самостійно встановлювати пільги на сплату податку на нерухомість чи навіть збільшувати пільгову площу, за яку не потрібно платити.

Щоб дізнатися інформацію про ставку та пільги зі сплати податку на нерухомість у вашому населеному пункті, потрібно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування. Зазвичай, знайти таку інформацію можна на сайті міської, селищної чи сільської ради.