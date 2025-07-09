Угода є обов'язковою для виконання сторонами, які її підписали

Міністерство розвитку громад і територій та Профспілка працівників будівництва 5 липня підписали галузеву угоду на 2025-2027 роки. У документі, зокрема, ідеться про підвищення мінімальної зарплати для будівельників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Угода є обов’язковою для виконання сторонами, які її підписали. Головне нововведення – підвищення мінімальної зарплати будівельників до 12 тис. грн. Такий рівень встановлюється через зміни у тарифних ставках – мінімальна буде на рівні 401% прожиткового мінімуму замість 231%.

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«Будівельна галузь сьогодні є однією з ключових у процесі відновлення. Вона визначає темпи, масштаби і якість робіт, які відбуваються по всій країні. І сьогодні важливо закладати не лише інфраструктурну основу, а й справедливі правила для тих, хто працює на майданчиках», – прокоментував Олексій Кулеба.

У документі також ідеться про норми охорони праці, кваліфікаційіх вимоги, навчання та легалізацію зайнятості.

У підготовці документа взяли участь представники уряду, профспілок, забудовників, виробників матеріалів, а також експертне та наукове середовище.