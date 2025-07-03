Фінансування програми, що зараз є, не вистачає

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує збільшити фінансування іпотечної програми «єОселя» за рахунок неефективних програм Міністерства економіки. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У рішенні комітету зазначено, що фінансування програми, що є зараз, не вистачає. Збільшити ж фінансування пропонують за рахунок скорочення неефективних програм, зокрема «Національний кешбек».

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Також фінансовий комітет Верховної ради пропонує усунути з програми «єОселя» дискримінаційні норми про збільшення процентної ставки для звільнених військовослужбовців за контрактом та членів сімей загиблих військовослужбовців за контрактом.

Зазначається також, що на мобілізованих має поширюватися пільгова кредитна ставка: 3% річних упродовж перших десяти років дії кредитного договору і 6% – з 11-го року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в програму «єОселя» внесуть зміни, адже журналісти виявили шахрайські схеми з її використання.