Хто може застрахувати квартиру від «шахедів» і скільки це коштує
Під час російських атак на Україну від ракет і безпілотників часто страждають цивільні помешкання. Варто знати, що українці мають змогу застрахувати свою нерухомість від «шахедів». Хто може це зробити і у скільки обійдеться таке страхування, читайте на ZAXID.NET.
Скільки коштує страхування житла від «шахедів»
Страхування середньої квартири може обійтися близько 5 тис. грн на рік. Невеликої – від 2 тис. грн. На сайті більшості страхових компаній, що пропонують таку послугу, є калькулятори, що допоможуть більш точно визначити суму угоди.
Кінцева сума залежить від переліку страхових випадків, суми страхової виплати та кількох інших факторів.
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Щороку кількість угод про страхування житла від воєнних ризиків зростає приблизно на 20-30%. Серед іншого, цьому сприяє зменшення ціни на такі угоди у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Кому не вийде застрахувати житло
Застрахувати не вийде квартири і будинки, що розташовані в зоні особливо ризику – на прифронтових територіях та біля кордону з Росією.
Раніше ZAXID.NET розповідав, яке житло і від чого можна застрахувати, навіщо це робити та скільки коштує річне страхування.