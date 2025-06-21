З вас - всі дані про себе, з платформи - підбір варіантів житла

Законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики», що має замінити застарілий житловий кодекс України, пропонує створити цифрову платформу для покращення житлових умов українців. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає Finance.ua.

Про що йдеться

Українцям, які роками стоять у квартирних чергах і потребують покращення житлових умов, планують допомогти за допомогою нової цифрової системи, що підбиратиме найкращі варіанти житла з огляду на індивідуальні особливості потребуючих.

Цифрова платформа складатиметься з електронного реєстру заявок та Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

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Як це працюватиме

Єдина система збиратиме та аналізуватиме дані про соціальний статус людини (чи є вона ВПО, людиною з інвалідністю, пенсіонером), її доходи та наявність житла. На основі цих факторів вона зможе запропонувати найбільш релевантний варіант забезпечення житлом. Наприклад:

соціальне чи службове житло;

участь у фінансово-кредитних програмах;

можливість соціальної оренди – за нижчою за ринкову ціною.

Електронну систему також зможуть використовувати органи місцевого самоврядування, щоб управляти місцевими фондами житла, планувати розвиток територій, аналізувати реальні потреби мешканців.

«Такий підхід дозволить остаточно відмовитися від застарілих квартирних черг. Ми отримаємо прозору та ефективну систему, що буде враховувати динамічні зміни, особливо в умовах війни, коли мільйони людей змінюють місце проживання», – говорить Олена Шуляк.

Нова система буде відкритою та міститиме дані про весь наявний житловий фонд – як державний, так і комунальний. Для цього проведуть масштабну інвентаризацію житла, зокрема потенційного житла для ВПО.

Додамо, що ухвалення цього законопроєкту є однією з вимог програми Ukraine Facility, у межах якої Україна отримає 50 млрд євро допомоги від Євросоюзу до 2027 року.