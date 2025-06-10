У законопроєкті прописано, що дитячі садочки мають бути в пішій доступності від житла

На сайті міністерства розвитку громад і територій повідомляється про прийом пропозицій та зауважень до розробленого ним законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження механізмів забезпечення пішої доступності закладів дошкільної освіти під час забудови територій».

В документі йдеться про те, щоб зобов’язати забудовників будувати і вводити в експлуатацію дитячі дошкільні заклади в житлових комплексах перед тим, як вводити в експлуатацію житлові будинки.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Серед іншого, ідеться про те, що дитячі садочки не можна включати в останню чергу будівництва. Контролювати це, а також дотримання іншого містобудівного законодавства, затвердження містобудівної документації при плануванні та забудові територій мають органи місцевого самоврядування.

Також дитячі садочки мають бути запроєктовані під час реконструкції та заміни застарілого житлового фонду.

Обговорення законопроєкту триватиме до 20 червня. Нововведення не стосуватимуться будівництва, документи на які отримані до набрання законом чинності.