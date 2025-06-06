Житловий кодекс України не оновлювали близько 40 років

Ще в лютому 2025 року Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту «Про основні засади житлової політики». Цей документ має замінити чинний «Житловий кодекс», що не змінювався вже кілька десятиріч, та низку застарілих нормативних актів у цій сфері. Що пропонується змінити в житловому законодавстві в Україні, пише сайт «Нерухомі».

Основні зміни

Передусім пропонується створити Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему, де будуть дані про приватний житловий фонд, житло, що належить територіальним громадам та державі. Ця система, за словами голови профільного комітету ВРУ Олени Шуляк, допоможе мінімізувати корупцію під час розподілу житла.

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Також очікуються зміни у сфері службового житла – його більше не можна буде приватизувати, а у разі звільнення людину можуть виселити без надання альтернативного житла. Наразі чинне законодавство передбачає гарантії захисту від виселення для певних категорій працівників.

Також законопроєкт встановлює мінімальні стандарти якості житла та передбачає можливість виселення мешканців у випадках переведення житла до категорії нежитлових приміщень.

Коли закон ухвалять

Проєкт закону зареєстрований 6 січня 2025 року, наразі він проходить всі етапи розгляду та внесення правок. Документ ще може змінитися до кінцевого ухвалення. У Верховній Раді планують замінити «Житловий кодекс» до кінця 2025 року.