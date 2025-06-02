Податкова розсилатиме платіжки для сплати податку на нерухомість до 1 липня 2025 року

Українці вже отримують платіжки з податком на нерухомість і з початку року сплатили в бюджет понад 4 млрд грн. Термін розсилки квитанцій для оплати цього податку за попередній рік триває до 1 липня 2025. Які є міфи про сплату податку на нерухомість та хто справді може його не платити, ідеться на сайті «Новини.Live».

Міфи про тих, хто може не платити

Побутує думка, що пенсіонери звільнені від сплати податку на нерухомість. Проте це не так – пенсіонери, як й інші громадяни, мають платити податок на площу житла, що перевищує встановлені норми:

понад 60 м 2 – для квартири;

– для квартири; понад 120 м2 – для будинку.

Базою оподаткування є лише квадратні метри понад норму. Водночас пенсіонери після 60-ти років мають пільги зі сплати земельного податку.

Хто насправді може не платити податок на нерухомість

Передусім, податок не платять ті власники житла, чиї помешкання вписуються у встановлені законом норми – 60 і 120 м2 для квартир і будинків відповідно або ж 180 м2 у разі володіння і квартирою, і будинком.

Також від податку звільнені власники житла, що розташоване в зоні бойових дій або під окупацією Росії. Не оподатковується і зруйноване, не придатне для проживання житло.

Незалежно від площі житла від сплати податку на нерухомість звільнені учасники бойових дій. Пільга поширюється як на військовослужбовців, так і на добровольців, що мають відповідні документи.

Окрім того, від сплати податку на нерухомість звільнені:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

дитячі будинки сімейного типу;

діти з інвалідністю, якщо проживають з одним із батьків;

багатодітні або прийомні сім’ї з п’ятьма і більше дітьми.

У цих випадках податкові пільги розглядаються індивідуально, однак мають стабільну практику звільнення.