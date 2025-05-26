Станом на квітень 2025 року українці сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухомість, нарахованого за попередній рік. Про це повідомляє державна податкова служба. Ідеться про так званий податок на зайві метри, що мають сплачувати власники квартир і будинків площею понад 60 і понад 120 м2 відповідно.

За чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 17,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік із січня по квітень ця сума становила 3,67 млрд грн.

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У податковій також назвали лідерів зі сплати податку на нерухомість. Це:

Київ – 911,6 млн грн;

Київська область – 434,5 млн грн;

Дніпропетровська область – 428 млн грн;

Львівська область – 408,6 млн грн.

Нагадаємо, податок нараховується не на всю площу квартири, а лише на так званий зайвий метраж. Якщо площа квартири 65 м2, то податок потрібно заплатити лише за 5 м2, якщо 100 м2 – за 40 м2.

Суму податку розраховує податкова служба за даними з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Самостійно нічого рахувати і кудись звертатися не треба. Платіжки мають надійти до 1 липня 2025 року, якщо їх не було раніше.