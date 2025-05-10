Найбільше на ціну будівництва житла впливає зростання зарплати робітників

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90-115%. Про це пише Finance.ua.

Відсоток зростання собівартості будівництва залежить від класу житла і продовжує зростати донині.

Найбільшою проблемою є брак кваліфікованих робітників, тому будівельні компанії підвищують зарплати і навіть можуть залучати працівників з-за кордону. Це напряму впливає на собівартість будівництва.

Не знаєте, якого забудовника обрати? Віддавайте перевагу лідеру на ринку. «Інтергал-Буд» має першість серед приватних забудовників України. За 21 рік існування компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості. Та головне – в «Інтергал-Буд» знають, як вести будівництво за рахунок власних коштів та без жодної недобудови.

Також подорожчали будівельні матеріали: бетон, гіпсокартон, штукатурка, плитка. В середньому ідеться про 40-60% за три роки. Це пов’язано зі зростанням цін на пальне, труднощами з логістикою та зменшенням виробничих потужностей. На 25-40% лише за рік подорожчали матеріали, що використовуються для оздоблення фасадів.

Окрім того, відчувається нестача скла, металопрофілів і систем скління, що особливо відчутно в проєктах бізнес-класу.