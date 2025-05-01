Ремонт в квартирі забирає значну частину бюджету, тож до його планування, зокрема, покупки матеріалів, слід підходити продумано

Якщо ви вирішили самостійно зробити ремонт в квартирі або ж маєте закупити матеріали для робітників, потрібно ретельно підготуватися до походу в магазин з будівельними матеріалами. Це допоможе закономити гроші, час і нерви.

До походу в будівельний магазин

Перед тим, як вирушити в магазин, варто порахувати, що і в якій кількості вам потрібно. Розрахунки мають бути дуже точними, адже якщо під час робіт забракне, наприклад, керамічної плитки, може статися так, що такої ж в магазині більше немає.

Так само ні до чого зайві вимикачі, що лежатимуть в коробці, нагадуючи про марно витрачені гроші. Тому варто скласти детальний список покупок, а для цього потрібно:

зробити заміри площі під плитку, ламінат тощо;

порахувати точну кількість розеток, вимикачів;

закласти в розрахунки 10-15% запасу матеріалів;

визначитися з бюджетом для кожної категорії товарів.

Буде добре, якщо робітники, які робитимуть ремонт, самі зроблять обрахунки, адже самостійно без досвіду це зробити не просто.

Також перед тим, як іти в магазин, варто вивчити характеристики матеріалів, що плануєте купити, і порівняти їх між собою. Це можна зробити онлайн.

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До того ж, слід врахувати, як різні обрані вами матеріали поєднуються між собою і чи те, що вам сподобалося, підійде для вашого типу приміщення. Наприклад, у спальні та кухні використовують різні типи ламінату, так само шпалери для житлових кімнат, кухні і навіть ванни, а одна і та ж плитка може не підійти для різних зон.

Що робити в магазині

Орієнтуйтеся не на ціну, а на якість. Не варто купувати найдешевше, але й найдорожчі матеріали теж не завжди вдале рішення – це може бути переплата за бренд. Вдалим рішенням може бути акційний товар. Проте варто уточнити, з чим пов’язана акція – можливо, товар знятий з виробництва або ж на складі мало залишків і в майбутньому ви не зможете докупити потрібне.

Не соромтеся звернутись за порадою до продавців-консультантів, які розкажуть про переваги та недоліки різних матеріалів, що неочевидні недосвідченому покупцю. Також вони допоможуть підібрати матеріали, що підходять саме до вашої ситуації і бюджету.

Також потрібно перевірити:

хто виробник;

склад товару;

сертифікат якості на товар;

умови використання;

гарантійні терміни та умови;

особливості монтажу;

рекомендації з догляду;

можливість докупити деталі в разі потреби.

Оскільки будівельні матеріали, зазвичай, об’ємні і важкі, уточніть в магазині умови доставки, зокрема, чи є можливість занесення товару в помешкання, чи лише до під’їзду. Перед тим, як оплатити товар чи прийняти його доставку, потрібно:

перевірити кількість товару;

подивитися, чи не пошкоджена упаковка;

чи немає видимих дефектів;

перевірити дату виробництва і термін придатності товару.

Також вам мають надати всі документи на товар – гарантійні талони, інструкції, технічні паспорти. Все це потрібно зберігати разом із чеками про оплату покупки. Чеки бажано також сфотографувати і зберегти фото, адже з часом паперові розрахункові документи втрачають колір і вже неможливо прочитати, за що ви платили.