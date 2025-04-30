Інтер'єр та атмосферу в домі псують не тільки немодні речі, а й відсутність характеру

Якщо ви замислюєтеся над оновленням ремонту або ж робитимете його в новій квартирі, зверніть увагу на антитренди, що здатні погіршити вигляд навіть найбільш сучасного житла. Окрім зовнішнього вигляду, антитренди, про які пише сайт «Новини.Live», також непрактичні.

Сучасні інтер'єри прагнуть до мінімалізму в матеріалах і формах, уваги до якості і природності, а також – до індивідуальності. Ці антитренди в ремонті – протилежність.

Глянцеві поверхні

Раніше все блискуче – глянцеві фасади і плитка, поліровані підлоги – асоціювалися з розкішшю. Та зараз надмірний блиск говорить лише про застарілість інтер’єрного рішення. Глянець робить приміщення холодним і перевантаженим.

В 2025 році у тренді матові текстури, натуральні матеріали, а якщо сяйво, то стримане.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Пластикова підробка

Штучне каміння, пластик з імітацією структури деревини видають спробу «зекономити на стилі», що не так важко розгледіти. Тож, краще менше, але справжнього: дерева, каменю, якісного текстилю. Такий інтер'єр буде доречним ще багато років.

Складне і важке

Багаторівневі натяжні стелі з фігурними елементами та підсвіткою вже не в тренді. Окрім того, вони зменшують візуальну висоту приміщення. Сучасний тренд – прості рівні стелі, інтегроване точкове освітлення без зайвого декору.

Популярне, але без ідеї

Не варто купувати в квартиру меблі і декор популярних кольорів, якщо вони не поєднуються з оформленням кімнати, де мають стояти. Такі «акценти» будуть неактуальні і навіть можуть відверто зіпсувати вигляд приміщення. Будь-який акцент має логічно вбудовуватися в загальну концепцію простору.

Неправильне зонування

Усе повинно мати свої межі. І відкриті простори – теж. Вони все ще в тренді, але за умови, що мають чітке функціональне зонування, виділене візуально. Для зонування можна використовувати меблі, освітлення, декоративні перегородки тощо.

Дім без душі

Окрім чітких меж, кожне житло повинне мати своє обличчя. Тож просто копіювати інтер’єр з картинки сьогодні вважається несмаком. Нехай інтер’єр розповість історію мешканців через їхні уподобання, зокрема, нестандартні рішення в оформленні. У дому має бути душа.

Еклектика без балансу

Еклектичний стиль вимагає тонкого відчуття пропорцій та гармонії. Без гармонії виходить хаос. Речі різних епох, стилів, кольорів тощо має об’єднувати одна ідея, щоб можна було говорити про інтер’єр, а не про випадковість. Якщо хочеться еклектики, варто звернутися до професіоналів.