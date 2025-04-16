Балкон можна використовувати як орему кімнату для відпочинку в теплу пору року

У вас є балкон? Тоді ви маєте всі шанси насолодитися теплим сезоном навіть в умовах міста та щоденної роботи. І розмір балкону не має значення – облаштувати затишний відпочинковий простір можна на майже будь-якому балконі. ZAXID.NET зібрав чотири ідеї для власників балконів з різним характером та вподобаннями.

Зелений острівець

Любителі домашніх рослин навесні переселяють своїх улюбленців на балкон. Якщо добре організувати тут простір, то місця може вистачити не лише рослинам, а й вам. У цьому допоможуть:

стелажі та етажерки;

настінні полички;

настінні конструкції для в’юнких рослин;

багаторівневі підставки під вазонки тощо.

Місце для друзів

Якщо ви любите ввечері збиратися з друзями, то балкон може стати чудовим місцем для цього.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Створити відповідну атмосферу допоможе підібране освітлення, зручні місця для сидіння і, можливо, мінібар.

Місце для ранкової кави

Якщо ви людина, яка починає ранок з обдумування робочих питань і планування, то вам може сподобатися пити зранку каву на балконі. Щоб думки були чіткими і структурованими, балкон варто оформити в мінімалістичному стилі з чіткими лініями. Але не варто перетворювати його на офіс – хай це буде місце для підзарядки.

Курортна оаза

Якщо ви не уявляєте відпочинку без пляжу на морському узбережжі, а з відпусткою поки не складається, можна наповнити морським колоритом балкон. Для цього підійдуть традиційні морські візерунки та кольори:

синій;

білий;

бірюзовий;

пісочний;

тропічний зелений тощо.

Також тут можна використати в оздобленні плетені меблі, дерево та інші природні матеріали. А якщо дозволяє місце – шезлонг і парасолька від сонця завершать композицію.