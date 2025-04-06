Правильне оформлення вікна може візуально збільшити кімнату і додати їй легкості

Одним з легких і доступних способів оновити інтер’єр квартири навесні є заміна текстилю, зокрема – штор на вікнах. Проте не всі штори впораються із задачею прикрасити помешкання, деякі можуть відверто зіпсувати його вигляд. «РБК-Україна» розповідає, яке оформлення вікон вже не в моді в 2025 році і яких штор слід уникати.

Не економте на довжині

Якщо раніше тюлеві фіранки довжиною до підвіконня вважалися практичним рішенням, то в 2025 році вони безнадійно застаріли. Ще гірше короткий тюль виглядає у парі з укороченими шторами. Таке оформлення вікна:

візуально ріже простір;

робить кімнату меншою;

здешевлює інтер’єр кімнати.

В сезоні весна-2025 актуальні тюлі і штори максимальної довжини, що торкаються підлоги. Особливо актуальними є моделі з натуральних тканин, як-от льон.

Забагато візерунків – не для сучасного інтер’єру

Ще кілька років тому модними були яскраві штори з великими квітами, геометричними візерунками або складними орнаментами. Проте сьогодні вони вже не в тренді, оскільки створюють забагато візуального шуму і часто не гармоніюють з рештою інтер’єру.

Що замість цього? Весною 2025 актуальні природні кольори й відтінки:

пісочний;

теракотовий;

оливковий;

ніжно-блакитний.

Багатошарові ламбрекени час винести

Ламбрекени з жорсткими складками, бахромою або китицями вже давно стали пережитком минулого. Навіть у класичних інтер’єрах вони вже не модні. Зрештою, до цього йшло, адже такі важкі конструкції обтяжують простір, візуально зменшують кімнату.

Навесні 2025 актуально буде замінити їх на штори з легкої тканини або римські штори без зайвих деталей. Варто звернути увагу на моделі з текстурних матеріалів, таких як льон, бавовна чи тонка шерсть.

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Пора перевісити карниз

Раніше карнизи кріпили прямо над віконною рамою, проте такий спосіб кріплення візуально зменшує висоту стелі і робить простір кімнати тісним.

Як правильно? Щоб кімната візуально мала більше простору, карниз потрібно кріпити якомога вище, в ідеалі – під самою стелею. Це створює ефект високих вікон і додає приміщенню легкості.

Глянцеві тканини

У 2025 році блискучі штори вже не в моді. Причина проста – вони додають в інтер'єр холодності, що йде в розріз з тенденціями на затишок і природність.

Що обрати? Навесні 2025 актуальні матові тканини з приємною текстурою та природним виглядом: льон з грубуватою фактурою, вовняні штори або комбінація двох натуральних матеріалів.