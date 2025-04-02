Важливо, щоб місце, яке нас зустрічає вдома, створювало затишну і приємну атмосферу

Передпокій – це важливе місце в домі, що має бути функціональним і водночас створювати приємне враження про все помешкання. Часто передпокої бувають вузькі і невеликі, іноді – незвично просторі. Ділимось ідеями організації простору в нестандартному передпокої.

Важливі функції

Передпокій – це перше місце в квартирі, куди ми потрапляємо після повернення додому. Окрім того, тут можуть бути облаштовані місця для зберігання. Також в передпокої має бути все для того, щоб було зручно зібратися для виходу з дому.

З огляду на це, в передпокої мають бути такі обов’язкові елементи:

місце для одягу і взуття;

місце для зборів – пуф, дзеркало, полиця для дрібниць;

місце для зберігання сезонних речей.

Найкраще в оформленні передпокою використати той же стиль інтер’єру, що й в інших приміщеннях, зокрема, прилеглих до передпокою. Проте слід враховувати розміри передпокою і не переобтяжити його елементами декору.

Великий передпокій

Якщо передпокій у вашому приміщенні досить великий, його можна розділити на зони. Зона одразу при вході виконуватиме основну функцію, а на решті площі можна організувати невелику зону для спілкування чи очікування.

Наприклад, поставте тут маленький столик і стілець чи пуф, на якому зручно підписати документи. Якщо дозволяє площа, можна поставити навіть зручне крісло і лампу, невеликий книжковий стелаж. Також можна повісити дошку для нотаток, щоб не забути нічого важливого перед виходом з дому.

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Вузький передпокій

Довгий вузький передпокій часто змушує задуматися, як найкраще організувати тут простір. Найкраще для зберігання речей підійде шафа-купе, проте не встановлюйте її одразу біля входу – у місці, де власники і гості будуть знімати верхній одяг, краще поставити пуф і поличку.

Також у вузькому передпокої в нагоді стануть антресолі або шафа до самої стелі, щоб не перерізати простір і максимально використати місце для зберігання.

Оскільки у вузькому передпокої небагато місця, дзеркало можна розташувати на дверях шафи. До того ж, це візуально збільшить простір.

Проблемою у вузькому передпокої може бути брак освітлення. Тут варто встановити точкові світильники – окрім хорошої видимості, яскраве світло також додаватиме відчуття простору.

Передпокій з вікном

Буває таке планування, коли в передпокої є вікно або навіть вихід на балкон. Це додає природного освітлення, що можна використати з користю. Наприклад, тут можна встановити невеликий туалетний столик або консоль з дзеркалом.

Якщо площа дозволяє, а вікно виходить на сонячну сторону, то кілька горщиків з кімнатними рослинами додадуть передпокою особливого домашнього затишку.

Передпокій як частина іншого приміщення

Часом буває так, що в квартирі немає окремого ізольованого передпокою, а вхідна зона розташована в частині кімнати або навіть кухні. Це не надто гігієнічно і може створювати відчуття захаращеності простору, тому зону передпокою варто виділити візуально.

Зонувати приміщення допоможуть меблі, наприклад, стелаж чи вішак, різне покриття на підлозі чи навіть декоративна перегородка з гіпсокартону або ширма. Звісно, це суто візуальний поділ, проте наш мозок зчитує цей сигнал і ми не йдемо у взутті в кухню чи кімнату.