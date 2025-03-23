Сучасні гаджети подбають про безпеку і комфорт вдома навіть без втручання людей

Якщо раніше системи під загальною назвою «розумний дім» ми бачили лише у фантастичних фільмах або ж читали про них в книжках, то сьогодні – це наша реальність. Такі системи можуть складатися з «хмари», до якої підключаються різні домашні пристрої, а можуть бути цілком окремими гаджетами в залежності від потреб власників квартири.

Розповідаємо про топ-5 таких гаджетів і технологій, що покращать комфорт і безпеку в помешканні. Поговоримо про таке:

мікроклімат в домі;

запобігання протіканням води;

розумне освітлення;

розетки для тих, хто переживає;

холодильники, які купують продукти.

Домашній мікроклімат

Тут ідеться не просто про кондиціонери для охолодження чи котли або ж обігрівачі для нагріву житла.

Розумна система автоматично підтримує задану температуру в кімнатах та дозволяє регулювати її дистанційно, пише PaySpaceMagazine. Вона може самостійно увімкнути опалення або кондиціонер перед поверненням господарів додому.

Також така система для регулювання домашнього мікроклімату може стежити за температурою повітря на вулиці, щоб регулювати температуру вдома. А кожен прилад, яким керує розумна система опалення, може працювати за індивідуальним графіком, залежно від розкладу дня власників помешкання.

Окрім того, існують зволожувачі повітря, що підключаються до водопроводу і мешканцям не потрібно весь час контролювати їх наповненість. А керувати таким зволожувачем можна зі смартфона.

Безпека від затоплення сусідів

На ринку є розумні системи, які допомагають уникнути протікання води в домашній системі і тим самим врятувати свою і сусідські квартири від затоплення. Це особливо актуально, коли власників тривалий час немає вдома.

Система підключається до водопроводу і за допомогою спеціальних датчиків може зафіксувати факт протікання води будь-де в квартирі. Якщо вона зафіксувала протікання, то не лише відправить власнику повідомлення про це, а й сама заблокує водопостачання.

Розетки для тривожних людей

У кожного, мабуть, в житті бодай раз була ситуація, коли людина виходила з дому і не пам’ятала, чи вимкнула з розетки праску або інший прилад, що може наробити шкоди.

Навіть якщо з вами такого не траплялося, розумні розетки можуть додати спокою в життя, адже така розетка може автоматично вмикати чи вимикати пристрої, під’єднані до неї. Також вона стежить за тим, скільки вони споживають електроенергії.

Комфортне освітлення без зайвих рухів

Освітлення в домі впливає на багато речей і його потрібно змінювати для різної діяльності – роботи за ноутбуком, відпочинку, перегляду фільмів тощо. Зазвичай для цього облаштовують багаторівневе освітлення, але ж кому сподобається вставати зі зручного дивану і натискати кнопки на різних вимикачах.

Сьогодні вже є розумні лампочки, що змінюють освітлення, реагуючи на голос або клацання пальцями. Окрім інтенсивності освітлення, вони можуть змінювати його колір.

Такі лампочки можна увімкнути дистанційно, налаштувавши таймер, також датчик руху вмикає лампу, коли хтось заходить до кімнати. Окрім того, такі лампочки реагують на освітлення за вікном і змінюють освітлення в приміщенні залежно від того, наскільки яскраво світить сонце. Часто смарт-лампочками можна керувати через додаток на телефоні.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Холодильник-пленер

Розумні холодильники потішать людей, які часто забувають, що є у них в холодильнику або ж пропускають момент поповнення запасів.

Через вбудовану всередині холодильника камеру можна перевірити наявність продуктів. Також холодильник зчитує штрих-коди з упаковок і скидає власнику на смартфон назви продуктів, які залишилися. Таким чином він нагадує, що закінчилося і що треба докупити.

Окрім того, розумний холодильник через вбудований планшет може шукати рецепти, залишати записки членам родини та навіть замовляти продукти.

На ринку можна також знайти духовки, що роблять фото страви під час її приготування, ліжка, що регулюють нахил матрацу, роботів-прибиральників тощо. Всі ці пристрої роблять життя не лише простішим і комфортнішим, а й здатні запобігати непередбачуваним побутовим проблемам та економити гроші власників. До того ж, це цікаво.