Ще одне можливе місце для холодильника – утеплений балкон

При плануванні кухонного простору одним із найважливіших завдань є розміщення холодильника, особливо якщо площа кухні обмежена. У таких випадках виникає необхідність у пошуку нестандартних рішень, адже холодильник займає чимало місця, і важливо, щоб він був зручний у використанні, безпечний і не порушував загальну гармонію інтер'єру. «24 Канал» пише про кілька варіантів розміщення холодильника за межами кухні, що дозволяють оптимально використовувати наявний простір.

Альтернативи для розміщення холодильника

Коли площа кухні не дозволяє встановити холодильник, одним із найбільш зручних варіантів є розміщення приладу в коридорі. Це рішення стане можливим лише в тому випадку, якщо в коридорі є достатньо місця. Холодильник можна розмістити біля стіни, забезпечивши достатній простір для проходу та доступ до розетки. Важливо також подбати про циркуляцію повітря, щоб забезпечити правильне охолодження приладу. До того ж, холодильник у коридорі має свої переваги: при поверненні з магазину не доведеться нести покупки до кухні – можна відразу покласти їх у холодильник.

Ще одне можливе місце для холодильника – утеплений балкон. Такий варіант підходить, якщо забезпечити захист від прямого сонячного світла та сильних перепадів вологості. Важливо, щоб балкон мав гарну ізоляцію і не зазнавав частих температурних коливань, що може негативно вплинути на роботу приладу.

Власники кухонь-студій можуть розглянути можливість розміщення холодильника ближче до зони вітальні. Тут слід лише обрати модель, що буде гармонійно поєднуватися з іншими меблями та декоративними елементами. Альтернативою може стати вбудований холодильник під стільницю або у комору, що дозволяє зберегти простір і порядок. Проте варто врахувати, що вбудовані моделі часто дорожчі за стандартні.

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Нюанси вибору місця для холодильника

При виборі місця для холодильника важливо враховувати кілька факторів: