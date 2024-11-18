Експериментуйте з різними варіантами, поєднуючи елементи, які вам подобаються, і нехай ваш стиль розвивається природно.

Якщо ви відчуваєте труднощі з вибором чи описом вашого дизайнерського стилю, не хвилюйтеся – ви не самотні в цьому. Багато людей люблять різноманітні естетики, але не можуть зрозуміти, який стиль найкраще підходить для їхнього дому, пише The Spruce.

Навіть якщо у вас немає можливості працювати з професіоналом, є кілька корисних кроків, які ви можете зробити самостійно, щоб краще зрозуміти, що вам подобається, і як це можна реалізувати в інтер’єрі. Три досвідчені дизайнери поділилися п’ятьма основними порадами для визначення вашого дизайнерського стилю.

Зверніться до вашого гардеробу та за межі нього

Ваш стиль одягу може багато розповісти про ваш інтер’єр, адже те, що вам подобається носити, може відображати естетику вашого інтер’єру. Дизайнер Тейлор Фуско, засновник Tay Fusco Design, зазначає, що він обожнює поєднувати принти, елементи епохи 70-х, текстури та кольорові акценти, що також відобразилося на її інтер'єр.

Маккензі Коллієр, засновниця Mackenzie Collier Interiors, погоджується, що одяг може вплинути на ваш дизайнерський стиль, але вона також вважає, що ваші улюблені картини, музика і навіть подорожі можуть дати підказки щодо вашого стилю.

Збирайте надихаючі образи

Використовуйте Pinterest або традиційні журнали, щоб збирати зображення, які вам подобаються. Розглядаючи їх, з’ясуйте, які елементи вам подобаються, а які – ні. Цей процес допоможе вам зрозуміти, які стилі вам до вподоби.

Дизайнер Майкл Грем-Сміт, засновник Graham-Smith Designs, рекомендує аналізувати зібрані ідеї.

«Коли ви намагаєтеся відкрити свій власний стиль, подивіться на все, що ви зібрали, і спробуйте витягнути теми, хай то буде колір, текстура, які вас приваблюють, матеріал, який вам подобається, як-от вироби з дерева чи шкіра», – каже він.

Визначте колірну палітру

Також може бути корисно визначити колірну палітру з самого початку, яку ви хотіли б включити у свій будинок. Наприклад, при проєктуванні будинку в Аризоні, оточеного природою, Маккензі Коллієр вирішила наповнити простір переважно зеленою шавлією та деревними тонами, і це сформувало загальний напрямок дизайну.

Не бійтеся змішувати стилі

Майкл Грем-Сміт наголошує, що важливо не обмежувати себе певними правилами чи рамками. Експериментуйте з різними варіантами, поєднуючи елементи, які вам подобаються, і нехай ваш стиль розвивається природно.

Почніть з малих кроків

Не обов’язково одразу обирати певний стиль дизайну. Почніть експериментувати з малого – приміром, з подушок або декоративних аксесуарів, які можна легко змінювати з часом. Маккензі Коллієр рекомендує купувати вироби нейтральних кольорів, щоб ви могли легко стилізувати їх, навіть якщо ваш стиль з часом зміниться.