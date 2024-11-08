Дотримуючись цих рекомендацій, можна уникнути помилок у виборі колірної гами та створити затишну атмосферу у своєму домі.

Обираючи колірну гаму для власного інтер’єру, важливо враховувати не тільки особисті вподобання, а й поєднання відтінків, що допомагають створити гармонійний простір.

Проте деякі комбінації кольорів можуть мати зворотний ефект, пише Real Simple. Дизайнери інтер’єру поділилися прикладами кольорів, які варто використовувати обережно, адже вони можуть створити незатишну атмосферу чи дисгармонію у просторі.

Червоний + Зелений

Ця комбінація є дуже насиченою і яскравою. Марина Ханіш із Нью-Йоркського центру дизайну застерігає, що червоний і зелений кольори змагаються за увагу, що створює враження дисбалансу та наче переповнює простір. Крім того, Коллін Б'ют Беннетт з CBB Design Firm зазначає, що така комбінація нагадує людям про Різдво, що може обмежити використання цього поєднання поза святковим контекстом.

Червоний + Помаранчевий

Поєднання червоного і помаранчевого може створювати хаотичний ефект. Директор із розробки продукції Cort Furniture Даррелл Гарднер підкреслює, що обидва кольори є дуже сміливими та яскравими, тому разом вони можуть візуально перевантажувати простір. Дизайнери радять використовувати один із цих яскравих кольорів у поєднанні з нейтральними тонами.

Коричневий + Сірий

Нейтральні коричневий і сірий можуть виглядати мляво в одному просторі. За словами Керолін Чермінари, дизайнерки з Cerminara Design, таке поєднання може зробити кімнату «нудною» без яскравих акцентів або текстур. Оскільки сірий має прохолодний відтінок, а коричневий – теплий, їх поєднання може виглядати неузгоджено без продуманих доповнень.

Фіолетовий + Жовтий

Ці відтінки технічно доповнюють один одного на колірному колі, однак у реальному дизайні вони можуть виглядати надто контрастно. Якщо ці кольори вам подобаються, дизайнери радять обирати один із кольорів у м'якших тонах або використовувати лише як акценти, щоб уникнути різкості.

Яскраво-рожевий + Яскраво-зелений

Ця комбінація може здатися занадто грайливою та яскравою, що може бути недоречним у звичайному інтер’єрі. Дизайнерка Керолін Чермінара зауважує, що краще обирати більш приглушені або вишукані тони, такі як оливковий. Це допоможе створити відчуття елегантності та спокою, уникаючи надмірної яскравості.

Дотримуючись цих рекомендацій, можна уникнути помилок у виборі колірної гами та створити затишну атмосферу у своєму домі.