Контраст кольорів або фактур – один з головних засобів вираження сучасного дизайну

Щоб отримати стильний інтер’єр, недостатньо просто купити гарні меблі, а потрібно вміти правильно їх розставити. Зробіть свій простір функціональним і естетичним з порадами від Storinka.

Хаос і порядок

Продуманий дизайнерський інтер'єр ніколи не виглядає як випадковий набір меблів. Навіть деталізовані простори, в яких поєднуються різні стилі та епохи, не перетворяться на хаос, якщо витримати композицію.

Усі об'єкти у приміщенні повинні взаємодіяти один з одним: контрастувати, перегукуватись, підтримувати загальну геометрію та концепцію.

Домінанта та центр

У приміщенні щось має притягувати погляд. Ми заходимо в кімнату і дивимося тільки на домінантну частину композиції, а вже потім помічаємо решту об'єктів. Домінанта може виділятися кольором, формою чи масштабом.

Центр композиції необов'язково розташовується безпосередньо в центрі кімнати, він може бути у куті або розташовуватися біля стіни. Класичні центральні елементи в інтер'єрі: камін, ТВ-зона, обідній стіл, вікно, килим, ліжко в спальні.

Центр композиції та її домінантна частина – це не завжди одне й те саме. Наприклад: центром може бути великий стіл в обідній зоні, але домінувати над усім простором буде стеля з художнім оздобленням.

Симетрія

Об'єкти можна гармонійно розташувати навколо композиційного центру, скориставшись засобами симетрії чи асиметрії.

Прості приклади симетрії: однакові тумбочки з однаковими настільними лампами по обидва боки від узголів'я ліжка, два торшери з боків дивана, диван навпроти двох крісел, схожих з ним габаритами та формою, ідентичні стелажі з обох боків камінного порталу. Така композиція сприймається нами як упорядкована, стабільна та психологічно комфортна.

Спорідненість і ритм

Психологи стверджують, що людський мозок прагне сприймати образи цілісно. Тому нам комфортніше знаходиться в гармонійних інтер'єрах, елементи яких об'єднані між собою за рахунок фактури, кольору, форми або візерунка, що повторюється.

Те, що називають «ритмом», в інтер'єрі з'являється через багаторазове повторення споріднених або ідентичних елементів. Прикладом можуть бути стельові балки, колони, арочні отвори, однакові світильники або обідні стільці.

Цікавий дизайнерський прийом – зламати ритм, наприклад, серед ідентичних стільців можна використати один контрастний за кольором чи фактурою.

Контрасти та акценти

Контраст кольорів або фактур – один з головних засобів вираження сучасного дизайну. Гладка матова поверхня по сусідству з грубою бетонною стіною або брутальною цегляною кладкою, активний принт на акцентній стіні на контрасті з мінімалістичним оздобленням, контрастні колірні акценти на нейтральному фоні – усе це чудові варіанти, як виразитись.