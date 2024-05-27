Не варто купувати дорогі меблі, шпалери та інші речі, які популяризують у соцмережах, бо цей тренд скоро вийде з моди

Серед багатьох трендів 2024 року в інтер’єрі є варіанти, які варто обирати для свого дому чи офісу лише за певних умов і використовувати обережно. Читайте на ZAXID.NET топ антитрендів, які краще не використовувати під час ремонту.

Смужки

У 2024 році повернувся тренд на смужки. Але вони вимагають помірності та ретельно підібраної колірної палітри. Смугастий килим може бути вдалим штрихом, але яскраві смуги на стінах легко перетворять житло на «приміщення цирку».

Замість цього суперечливого тренду увагу краще звернути на арки, пише Express. Вигнуті лінії можуть пом’якшити кімнату та прибрати різкі лінії. Це може бути, наприклад, арковий дверний отвір або аркові підлогові дзеркала.

Перевантаження текстурами

Кілька текстур можуть зробити кімнату затишною та живою, але занадто багато текстур перетворять житло на старомодний простір.

Використайте кілька різних текстур і форм, як-от очеретяні панелі або рифлення, змішані з камінням, таким як мармур і травертин, для гарної інтер’єрної палітри. Аксесуари в яскравих металевих кольорах – ще один чудовий спосіб досягти поєднання текстур, не перевантажуючи простір.

Ідеальна симетрія

Симетрія може здатися гарною ідеєю, але водночас вона робить простір занадто спрощеним. Замініть надто акуратні лінії вигнутими й органічними силуетами та внесіть різноманітність за допомогою різних текстур і форм.

Тренди соцмереж

Під час проектування простору легко почати втілювати короткочасні тенденції, які популяризують у соціальних мережах та які швидко виходять з моди.

Не варто купувати дорогі меблі, шпалери та текстиль із модними візерунками та кольорами тканин. Краще використовувати дешевші предмети, як-от подушки, пледи та жалюзі, щоб продемонструвати ці візерунки, а для інших речей обирати універсальні кольори.

Коричневі кольори

Хоча колірна палітра 2024 року сповнена землистих нейтральних і мідно-помаранчевих відтінків, коричневий може бути особливо складним кольором для стилізації.

Якщо ви все ж використовуєте коричневий колір в оселі, змішайте його зі світлими аксесуарами та меблями, щоб «розчинити» його.