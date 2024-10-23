Важливо ретельно організувати свій простір і уникати надмірного декорування

Ми всі хочемо, щоб наші житлові приміщення виглядали красиво і відчувалися розкішними. Головне – знати, на що витратити гроші, а де заощадити. Independent пише, як правильно і заощадливо зробити свій дім по-багатому.

Зробіть акцент металіком – шагрень, патиновані фасади, елементи з органічного дерева або видувного скла вручну. Вони додають нотку гламурного відбиття світла та тактильного інтересу.

Не економте гроші на шторах та вікнах, бо вони є дуже важливими в інтер'єрі. Також варто витратитися на високоякісний вовняний або шовковий килим для вітальні, адже він прослужить усе життя і красиво об'єднає меблі.

Водночас можна зекономити на меблях, які рідше використовуються. Не захаращуйте житло багатьма меблями, натомість оберіть антикварні меблі на різних сайтах, які не є дорогими.

Однією з найбільших причин дешевого вигляду в домі є безлад і надлишок дрібних аксесуарів низької якості. Важливо ретельно організувати свій простір і уникати надмірного декорування.