Розповідаємо про основні відмінності і як найкраще використати кожен з цих просторів

Під час вибору квартири в новобудові можна розгубитися – забудовники пропонують житло з балконами, лоджіями, терасами. Яка між ними різниця та що підійде саме вам, пише сайт 24 каналу.

Балкон

Більшість квартир мають балкони. Балкони виступають за межі будівлі. Вони бувають відкриті і закриті. Зазвичай, розміри балконів невеликі. Саме розміри накладають відбиток на облаштування і використання цього простору. Тут можна зробити невеличкий домашній сад чи городець або ж просто облаштувати місце для відпочинку, поставивши маленький столик і крісла.

Лоджія

Лоджія – це так званий вбудований балкон, вона вписується в конструкцію будівлі, захищена дахом та стінами з двох боків. Зазвичай, лоджії мають дещо більшу площу, ніж балкони, і засклені. Це дозволяє використати простір лоджії для розширення кімнати, наприклад, створення зони їдальні в кухні, чи облаштування тут домашнього офісу.

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Тераса

Тераса за конструкцією схожа на балкон, але має значно більші розміри. Найчастіше вона розташована на верхніх поверхах або на даху. Це дозволяє не обмежувати фантазію в її облаштуванні та відкриває багато можливостей для створення місць для різноманітних активностей. Наприклад, влітку тут можна створити чудовий простір для обідів і вечерь чи святкування з друзями.

Як не варто використовувати балкони, лоджії і тераси

Найгірше, що можна зробити з додатковим відкритим простором в квартирі, це почати використовувати його як склад непотрібних речей, що шкода викинути. По-перше, речі тут псуватимуться, захаращення створює неестетичний вигляд і може заважати освітленню кімнат.

Найкраще облаштувати на балконі, лоджії чи терасі відпочинкову зону, місце для хобі, для трапез або ж невеличкий кабінет.