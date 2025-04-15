Як оформити панорамні вікна: три варіанти для комфортного мікроклімату і затишку
Панорамні вікна, з яких відкривається вигляд на ліс або міські краєвиди, приваблюють багатьох людей, які в пошуку квартири. Вони дозволяють милуватися світанками та заходами сонця без обмежень. Проте як оформити таку велику площу вікон, щоб до картинки за нею додалися затишок і комфортний мікроклімат? Розповідаємо в нашому матеріалі.
Класичні штори
По-перше, традиційні довгі щільні штори підходять для більшості інтер’єрів. По-друге, вони надійно захищають помешкання і від холоду, і від спеки. По-третє, вони додають атмосфері домашнього затишку. Які класичні штори для панорамних вікон вибрати? Ось кілька варіантів:
- штори блакитних відтінків – це спокійний колір, що створює відчуття простору і не тисне на кімнату;
- штори зелених відтінків додадуть яскравий акцент;
- штори пастельних кольорів підійдуть для спальні, де хочеться простих ліній і спокою.
класичні штори в пастельних тонах - данина класиці
Більше про оформлення вікон класичними шторами читайте в матеріалі ZAXID.NET «Не купуйте ці штори: яке оформлення вікон вже не модне».
Римські штори
Римські штори – зручні у користуванні та догляді. Також вони не забирають простір в приміщення. Якщо їх підібрати в колірній гамі з текстильним оформленням кімнати, вони чудово доповнять інтер’єр. Також можна обрати римські штори день-ніч, щоб комфортно регулювати рівень освітлення кімнати.
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Важливо вибрати якісні кріплення і фурнітуру для римських штор, щоб вони прослужили якомога довше.
Поєднання римських і класичних штор на панорамних вікнах
Японські штори
Ці штори складаються з вертикальних полотен тканини – панелей, що закріплені в карнизі на рухомий профіль та обтяжені по нижньому краю, що запобігає утворенню складок на шторах.
Японські штори - це про стиль та характер
Такі штори найкраще виглядають саме на великих панорамних вікнах. До того ж вони стануть родзинкою індивідуального дизайну кімнати. На японські штори можна нанести індивідуальний малюнок.