Не класикою єдиною - сучасні види штор теж чудово підійдуть до панорамних вікон

Панорамні вікна, з яких відкривається вигляд на ліс або міські краєвиди, приваблюють багатьох людей, які в пошуку квартири. Вони дозволяють милуватися світанками та заходами сонця без обмежень. Проте як оформити таку велику площу вікон, щоб до картинки за нею додалися затишок і комфортний мікроклімат? Розповідаємо в нашому матеріалі.

Класичні штори

По-перше, традиційні довгі щільні штори підходять для більшості інтер’єрів. По-друге, вони надійно захищають помешкання і від холоду, і від спеки. По-третє, вони додають атмосфері домашнього затишку. Які класичні штори для панорамних вікон вибрати? Ось кілька варіантів:

штори блакитних відтінків – це спокійний колір, що створює відчуття простору і не тисне на кімнату;

штори зелених відтінків додадуть яскравий акцент;

штори пастельних кольорів підійдуть для спальні, де хочеться простих ліній і спокою.

класичні штори в пастельних тонах - данина класиці

Більше про оформлення вікон класичними шторами читайте в матеріалі ZAXID.NET «Не купуйте ці штори: яке оформлення вікон вже не модне».

Римські штори

Римські штори – зручні у користуванні та догляді. Також вони не забирають простір в приміщення. Якщо їх підібрати в колірній гамі з текстильним оформленням кімнати, вони чудово доповнять інтер’єр. Також можна обрати римські штори день-ніч, щоб комфортно регулювати рівень освітлення кімнати.

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Важливо вибрати якісні кріплення і фурнітуру для римських штор, щоб вони прослужили якомога довше.

Поєднання римських і класичних штор на панорамних вікнах

Японські штори

Ці штори складаються з вертикальних полотен тканини – панелей, що закріплені в карнизі на рухомий профіль та обтяжені по нижньому краю, що запобігає утворенню складок на шторах.

Японські штори - це про стиль та характер

Такі штори найкраще виглядають саме на великих панорамних вікнах. До того ж вони стануть родзинкою індивідуального дизайну кімнати. На японські штори можна нанести індивідуальний малюнок.