В яку сторону дивитися, в пошуку житла не за всі гроші

Покупка власного житла – це велике вкладення грошей. Та навіть якщо бюджет обмежений, не варто опускати руки. Завжди є варіанти, що допоможуть придбати омріяне помешкання з економією. При цьому, не обов’язково чимось жертвувати, краще сприймати це як компроміс і дивитися на перспективу.

Отже, розповідаємо, як купити квартиру максимально вигідно в умовах обмеженого бюджету.

Компромісний вибір

Якщо маєте невелику суму на покупку, не варто ставити жорсткі умови під час вибору житла. Інакше пошуки тієї самої квартири можуть значно затягнутися, а ціни – знову зрости. Проте, звісно, не слід й опускати свою планку якнайнижче.

Вибір району. Житло в сформованому районі з усією інфраструктурою, зокрема транспортною і соціальною, коштуватиме дорожче, ніж така ж квартира на околиці міста чи в передмісті.

Але засмучуватися не варто, адже вибір квартири в районі, що активно забудовується, може стати не лише хорошим варіантом житла для себе, а й вдалою інвестицією. Коли район добудується, він матиме сучасну інфраструктуру, що суттєво підніме ціни на квартири тут.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Вибір будинку. З одного боку, квартири в старих панельних будинках коштують дешевше, ніж в новобудовах. Проте з майже 100% імовірністю житло в такому будинку вимагатиме значних додаткових вкладень через зношені мережі, погані звуко- і теплоізоляцію. А відсутність інфраструктури зробить життя некомфортним.

То що ж робити? Можна розглянути варіант купити квартиру в новобудові на етапі будівництва. В такому випадку нерухомість може бути до 30% дешевшою. Звісно, доведеться почекати, проте в підсумку ви матимете якісне і комфортне житло.

Вибір поверху. Більшість покупців обирають квартири на середніх поверхах, перші і верхні – не такі затребувані. Саме тому останні можуть коштувати дешевше або ж забудовники можуть продавати їх як акційні.

Якщо вибрати надійного забудовника, не доведеться переживати через дах, що протікає, або інші неприємності, що стереотипно ставлять квартири на верхніх поверхах на нижчу позицію.

Якщо бракує всієї суми на квартиру

Не варто впадати у відчай, якщо для купівлі омріяної квартири бюджет обмежений. Сьогодні в Україні є варіанти купити житло без усієї суми одразу. Це такі варіанти:

державна іпотечна програма «єОселя»;

державна програма «єВідновлення»;

безвідсоткове розтермінування від забудовників;

іпотека від банку.

Також варто відстежувати пропозиції в обраного забудовника. Періодично він може пропонувати знижки на окремі квартири або ж проводити акції до свят і визначних дат.