Чому варто інвестувати у квартиру на старті будівництва

Що краще – купити квартиру на вторинному ринку і одразу здавати її в оренду чи вкластися у новобудову, яку тільки зводять, і чекати рік? ZAXID.NET розповідає про переваги й складнощі інвестиції в житлову нерухомість.

Вигода чи витрата

Мозок людини влаштований так, що схилятиме нас до отримання задоволення чи вигоди тут і зараз. У випадку з інвестицією в житлову нерухомість він казатиме приблизно так: «Ось квартира на вторинному ринку. Її ціна зменшилась за минулий рік – економна покупка. Можна одразу здавати в оренду та заробляти».

Ніби хороші аргументи, але розберімо їх детально. По-перше, квартири на вторинному ринку часто потребують не лише косметичного ремонту в помешканні, а й капітального ремонту інженерних мереж, додаткового утеплення фасаду, заміни проводки чи перепланування. Це – не вигода, а додаткові та чималі витрати.

По-друге, те, що ціна на квартиру на вторинці знизилась, свідчить про те, що в майбутньому вона також може падати, а наша інвестиція згорятиме. Так, ціни на нерухомість мають тенденцію до зростання, але попит на квартири в радянських будинках – падає.

По-третє, прибуток від оренди квартири на вторинці буде невисоким через ринкову ціну на таке помешкання. Наприклад, за даними профільного порталу ЛУН, оренда однокімнатної квартири у Львові в будинку з радянського житлового фонду коштує в середньому 11 тисяч гривень, а в новобудові – 18 тисяч.

Це схоже на Стенфордський «зефірний тест» про відкладену винагороду, коли дітям запропонували пригощання й обіцяли подвоїти його, якщо вони зможуть втриматися протягом 15 хвилин і не з’їсти смаколик. Квартира на вторинці – це перша порція. Але якщо «втриматися», розібратися з інвестуванням у первинну нерухомість та трохи зачекати, можна отримати справжню вигоду.

Чому вигідно купити квартиру на старті будівництва

Інвестиція в житлову нерухомість на початковому етапі будівництва може принести вигоду у 30-40%.

На старті будівництва, коли лише виритий котлован під фундамент, майбутня квартира коштує значно дешевше. Забудовник хоче мати гарантію, що його проєкт буде прибутковим, і починає залучати покупців вигідними умовами. Ціна зростає на 15-20%, коли збудовано перші поверхи будинку. Наступне подорожчання – на завершальній стадії будівництва і після введення будинку в експлуатацію. Наприклад, квартира за ціною 2 мільйони гривень на завершальному етапі, на старті може коштувати 1,5 мільйона гривень.

Вкладення в будівництво на етапі котловану може бути ризиковим, тож щоб не втратити гроші, потрібно обрати надійного забудовника та перевірити його документи – на землю, на будівництво тощо, а також кілька разів відвідати будівельний майданчик і оцінити, в якому темпі тривають роботи.

Ще одна вигода купівлі квартири на старті будівництва – це великий вибір помешкань. Можна обирати не лише кількість кімнат і площу, а й поверх, сторону, на яку виходитимуть вікна, наявність балкона чи тераси тощо. Чим більша частина будинку зведена, тим меншим стає вибір.

Третя вигода інвестиції в житло на ранньому етапі – це можливість отримати безвідсоткове розтермінування платежів на період до завершення будівництва. Іншими словами, можна вкласти невелику суму і поступово доплачувати та водночас відстежувати хід будівництва своєї майбутньої квартири.

Понад половину квартир в новобудовах продаються саме на першому або другому етапі будівництва. Забудовнику це дозволяє залучити додаткові гроші в проєкти, а покупцю – не лише отримати якісне житло за нижчою ціною, а й заробити на інвестиції.

Що пропонує інвесторам ринок Львова

Хорошим варіантом для інвестиції в житлову нерухомість може стати квартира в ЖК Wings від будівельної компанії «Інтергал-Буд». Цей новий проєкт, що стартував у березні, має низку переваг:

розташування – село Сокільники, мальовниче і розвинене передмістя з чудовим доїздом до центру Львова;

закрита територія без авто;

своє облаштоване укриття;

дитяча, спортивна і відпочинкова інфраструктура;

підземний і гостьовий паркінги;

зелені зони;

комерційні приміщення на перших поверхах.

ЖК Wings складається з чотирьох будинків. Перші два з них – вже в продажу за ціною від 38 тис. грн за квадратний метр. Планується, що їх здадуть в експлуатацію в першому кварталі 2026 року.

Завдяки вдалому розташуванню мешканці отримують всі переваги життя за містом – свіже повітря, спокійну атмосферу та комфорт, і водночас мають швидкий доступ до всієї міської інфраструктури Львова: торгових центрів, освітніх закладів, медичних установ та розважальних комплексів.

Різноманітність планувань дозволяє знайти варіант для будь-якої родини – від маленької квартири до просторих сімейних апартаментів, квартир з балконами та лоджіями. Всі помешкання в ЖК Wings будуть оснащені сучасними інженерними системами та готові до втілення дизайнерських рішень на будь-який смак.

Квартира в ЖК Wings від компанії «Інтергал-Буд» – це чудовий варіант як для власного проживання, так і для інвестиції.

Чому «Інтергал-Буд»?

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.

За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.

Досягнення компанії неодноразово підтверджені нагородами престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів. Так, за підсумками 2020 року «Інтергал-Буд» здобув нагороду «IBuild Ukraine» у номінації «Девелопер року», а в 2021 році компанію відзначили щорічною премією «Український будівельний олімп» в номінації «Забудовник року – досвід, професіоналізм, відповідальність».