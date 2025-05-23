За минулі шість місяців подорожчали квартири класу економ та комфорт

Ціни на квартири в новобудовах у Львові різняться від класу житла та району. Розповідаємо, де найдешевші і найдорожчі квартири за даними профільного порталу ЛУН.

Ціни за сегментами житла

Середня ціна квадратного метра в новобудовах класу економ у Львові становить 40 тис. грн. За пів року таке житло подорожчало на 8%.

В новобудовах комфорт-класу середня ціна квадратного метру становить 49 тис. грн, що на 4% більше, аніж пів року тому. Додамо, що квартири в ЖК комфорт-класу є одними з найбільш затребуваних на ринку первинної нерухомості.

Житло в будинку бізнес-класу у Львові в травні коштує в середньому 59 тис. грн за квадратний метр. Тут за шість місяців ціна не змінилась.

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Ціни за районами

Найвища середня ціна за квадратний метр житла від забудовника у травні 2025 року у Личаківському районі Львова – 71,4 тис. грн.

В інших районах середні ціни за квадратний метр наступні:

Франківський – 63,5 тис. грн;

Залізничний – 58,6 тис. грн;

Шевченківський – 52,5 тис. грн;

Сихівський – 50,2 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET писав про те, як змінилися вподобання покупців житла і які квартири на первинному ринку користуються найбільшим попитом.