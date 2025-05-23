Комфорт і економ подорожчали: скільки коштують квартири в різних районах Львова
Ціни на квартири в новобудовах у Львові різняться від класу житла та району. Розповідаємо, де найдешевші і найдорожчі квартири за даними профільного порталу ЛУН.
Ціни за сегментами житла
Середня ціна квадратного метра в новобудовах класу економ у Львові становить 40 тис. грн. За пів року таке житло подорожчало на 8%.
В новобудовах комфорт-класу середня ціна квадратного метру становить 49 тис. грн, що на 4% більше, аніж пів року тому. Додамо, що квартири в ЖК комфорт-класу є одними з найбільш затребуваних на ринку первинної нерухомості.
Житло в будинку бізнес-класу у Львові в травні коштує в середньому 59 тис. грн за квадратний метр. Тут за шість місяців ціна не змінилась.
ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.
Ціни за районами
Найвища середня ціна за квадратний метр житла від забудовника у травні 2025 року у Личаківському районі Львова – 71,4 тис. грн.
В інших районах середні ціни за квадратний метр наступні:
- Франківський – 63,5 тис. грн;
- Залізничний – 58,6 тис. грн;
- Шевченківський – 52,5 тис. грн;
- Сихівський – 50,2 тис. грн.
Раніше ZAXID.NET писав про те, як змінилися вподобання покупців житла і які квартири на первинному ринку користуються найбільшим попитом.