ЖК MillTown від компанії Інтергал-Буд в центрі Львова

У 2025 році українці купують не просто квадратні метри, а житло, що забезпечує безпеку і комфорт. Про те, як змінилися вподобання під час купівлі житла та що потрібно людям від житлового комплексу, пише «РБК-Україна».

На що найбільший попит

У 2025 році найбільшим попитом користуються квартири в новобудовах комфорт-класу. Найчастіше українці купують одно- і двокімнатні квартири площею 40-60 м2. 75% купують житло для себе, решта – під інвестицію або для збереження грошей.

У преміум-сегменті попит мають квартири на 60-90 м2. Дві третини покупців вибирають таке житло для себе, решта – для інвестиції. Багато покупців зацікавлені в унікальних проєктах – в такі є готовність інвестувати на початковому етапі будівництва.

Як змінились вподобання

Якщо раніше в тренді були високі поверхи з гарними краєвидами, то сьогодні українці частіше вибирають житло на нижніх поверхах, щоб не бути залежними від роботи ліфтів.

Також кожен другий покупець цікавиться наявністю підземних паркінгів чи укриттів, систем контролю доступу, охорони, наявністю резервного живлення. Тобто питання безпеки вийшло на перший план.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Що люди очікують від ЖК

Сьогодні покупці звертають увагу не лише на саму квартиру, а й на довколишню інфраструктуру. Для покупців важливі:

розвинена інфраструктура всередині ЖК;

зелені зони поблизу;

сучасні дитячі та спортивні майданчики;

школи і дитячі садочки;

зручне транспортне сполучення.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав про зростання попиту на квартири з європлануванням.