Тенденція зростання попиту на квартири з європлануванням збережеться і в 2025 році

Попит на квартири з європлануванням на первинному ринку нерухомості за минулі три роки суттєво зріс, зокрема, в Києві. Зараз він становить 55-65%, залежно від сегменту, ідеться на сайті Finance.ua.

Найчастіше попит на європланування є в будинках класів комфорт+ і бізнес. Такі квартири хочуть придбати покупці всіх вікових категорій.

Що таке європланування квартири

Квартира з європлануванням – це житло, де об’єднаний простір кухні і вітальні, а спальні кімнати виділені окремо.

В таких помешканнях спільний простір кухні та вітальні, що може мати площу понад 20 м2, виступає в ролі головної зони для спільного дозвілля – з родиною чи друзями. Водночас окремі невеликі спальні кімнати площею 12-14 м2 забезпечують приватність та комфорт для відпочинку.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Хто обирає квартири з європлануванням

У віковій групі до 40 років кожен третій обирає європланування, переважно однокімнатні та двокімнатні квартири площею від 42 до 85 м2.

Серед покупців, старших за 40 років, кожен четвертий надає перевагу двокімнатним квартирам з європлануванням або ергономічним трикімнатним квартирам площею 90-130 м2.

Як змінювався попит на квартири з європлануванням

У 2022 році частка європланувань в структурі попиту становила 38%, у 2023 – вже 44%, а у 2024 році зросла до 52%.

Тенденція на зростання попиту на європланування збережеться і в 2025 році. Серед причин – зміна стилю життя, зростання кількості членів родини, що перебувають вдома одночасно, та прагнення до багатофункціонального простору.