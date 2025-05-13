Нові житлові комлпекси за межами мегаполісів поєднують в собі міський комфорт і наближеність до природи

На ринку нерухомості України вже кілька років спостерігається сталий тренд – люди все частіше обирають квартири в новобудовах за межами великих міст. Ідеться про сучасні житлові квартали на околицях, в передмістях або в населених пунктах, що мають хороше транспортне сполучення з мегаполісом.

Розповідаємо, чому житло в передмістях стає все більш популярним, які переваги воно пропонує мешканцям та які пропозиції є на ринку Львова.

Міська інфраструктура і близькість до природи

Нові житлові комплекси в передмістях стали затребуваними з кількох причин. Зокрема, ці новобудови є відповіддю на потребу сучасних містян жити в тиші та спокої, проте без втрати міського комфорту.

Новобудови поза межами мегаполісів пропонують своїм мешканцям всю потрібну на щодень інфраструктуру: магазини, кав’ярні, пекарні, хімчистки, аптеки, салони краси і фітнес-центри біля дому.

Також надійні забудовники дбають про задоволення освітніх та медичних потреб людей, які житимуть в нових кварталах. У багатьох нових ЖК передбачені приміщення під медичні заклади, школи і садочки, центри розвитку тощо.

Окрім того, житлові квартали в передмістях зводяться з урахуванням розташування поблизу іншої інфраструктури. Тож сходити в кіно чи на ковзанку, повечеряти в ресторані, зазирнути в книгарню можна в торговельно-розважальних центрах, що, зазвичай, неподалік.

Таким чином новобудови поза межами мегаполісів поєднують в собі розвинену міську інфраструктуру та наближеність до природи. Тут простіше вийти на пікнік чи на велосипедну прогулянку, значно легше організувати риболовлю, катання на конях чи хайкінг. На території заміських ЖК часто є зони для барбекю, спортивні майданчики, відпочинкові зони тощо.

Місце можливостей

Також мешканці мегаполісів часто обирають квартири в нових житлових кварталах поза містом, тому що це вигідно для сімейного бюджету.

По-перше, житло в передмісті коштує дешевше, ніж в центрі міста або в наближених до нього районах. По-друге, чим далі від центру, тим нижчі ціни на товари і послуги, а вибір залишається таким же великим.

Жити якісно і не витрачати на це всі зароблені гроші – можливість, яку не завжди пропонують в місті. Окрім того, спокій за сімейний бюджет допомагає суттєво знизити рівень стресу.

Квартира в сучасному житловому комплексі в передмісті – це вибір на перспективу з турботою про себе та близьких.

Максимальний комфорт поза Львовом

Прикладом балансу міського комфорту, заміського спокою та вигоди для сімейного бюджету є новий житловий комплекс Wings в Сокільниках від компанії «Інтергал-Буд».

ЖК Wings від компанії ІнтергалБуд розташований в мальовничій місцевості і має чудове сполучення з центром Львова

Це новий проєкт, що стартував у березні. Мальовнича локація в передмісті має чудове транспортне сполучення з центром Львова. Також ЖК Wings пропонує своїм майбутнім мешканцям такі переваги:

закрита територія без авто;

своє облаштоване укриття;

дитяча, спортивна і відпочинкова інфраструктура;

підземний і гостьовий паркінги;

зелені зони;

комерційні приміщення на перших поверхах.

Продумана інфраструктура ЖК Wings забезпечить мешканцям міський комфорт на щодень

Тут мешканці отримують свіже повітря, спокійну атмосферу та комфорт, і водночас мають швидкий доступ до всієї інфраструктури Львова, якщо раптом буде така потреба.

Житловий комплекс складатиметься з чотирьох будинків, в кожному з яких можна підібрати планування за різними побажаннями – від студії для соло-мешканців до просторих сімейних квартир. Всі квартири в ЖК Wings будуть оснащені сучасними інженерними системами та готові до втілення дизайнерських рішень на будь-який смак.

ЖК Wings пропонує баланс між комфортом, близькістю до природи та витратами сімейного бюджету

Продаж квартир у перших двох будинках ЖК Wings вже розпочався. Ціна – від 38 тис. грн за квадратний метр. Також доступне розтермінування від забудовника з першим внеском від 30%. Здача будинків в експлуатацію запланована вже на перший квартал 2026 року.

Квартира в ЖК Wings від компанії «Інтергал-Буд» – це чудовий варіант як для власного проживання, так і для інвестиції. До того ж, «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час компанія втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.