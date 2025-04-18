Комерційні площі в ЖК City House у Львові від компанії ІнтергалБуд

Інвестиції в комерційну нерухомість – вдала альтернатива вкладенням в житло. Такий вид інвестицій має низку переваг. Проте на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставки оренди комерції суттєво впали. Зараз вони відновилися майже до довоєнного рівня, ідеться в матеріалі Finance.ua.

Переваги інвестицій в комерційну нерухомість

Комерційна нерухомість в складі сучасних житлових комплексів окупається значно швидше, ніж вкладення в квартиру. Її переваги такі:

регулярний пасивний дохід протягом тривалого періоду;

вищі ставки оренди, ніж на житло;

ціна комерційної нерухомості має тенденцію зростати;

менші вкладення у підготовку об’єкта до оренди.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Що з цінами на оренду комерції в ЖК

У 2022 році, в період невизначеності, ставки оренди на комерційну нерухомість в складі житлових комплексів впали на 30-40%. Проте з середини 2023 року вони знову почали зростати. Сьогодні вони наблизилися до довоєнних показників, особливо, в густонаселених районах.

Орендні ставки на комерцію в складі житлових комплексів залежать від локації об’єкта, його функціоналу і трафіку, говорить комерційна директорка «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська. Додамо, що раніше ZAXID.NET писав про те, як правильно обрати комерційну нерухомість для інвестиції.