Щоб не платити пенсійний збір або повернути гроші, потрібно пройти через бюрократію, але це допоможе заощадити десятки тисяч гривень

Українці, які купують житло, повинні сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, що становить 1% від вартості квартири або будинку. Проте є винятки. Розповідаємо, кому не потрібно сплачувати пенсійний збір під час купівлі житла і хто може повернути гроші, якщо вже сплатив цей збір.

Кому не потрібно платити пенсійний збір

1% вартості угоди можуть не сплачувати:

громадяни, які купують житло і перебувають у черзі на одержання житла або купують житло вперше;

громадяни, які інвестують в будівництво житла.

Проте в законодавстві довго існувала колізія – нотаріуси могли посвідчити договір купівлі-продажу лише за умови підтвердження сплати пенсійного збору, пише «Юридична газета».

У 2020 році Кабінет міністрів спробував виправити цю ситуацію. Відтоді документальне підтвердження про сплату пенсійного збору не потрібне, але за умови наявності документів, що підтверджують звільнення від сплати збору.

Отже, тепер, щоб не сплачувати пенсійний збір тим, хто не підпадає під дію відповідних нормативних актів, потрібно:

подати заяву про те, що покупець не має та не набував права власності на житло (в тому числі не приватизував, не успадкував, не отримав у дар, не купував, зокрема, як частку в спільному майні подружжя);

надати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (зокрема з архіву) про відсутність зареєстрованих прав власності на житло.

Якщо покупець перебуває у черзі на отримання житла, це можна підтвердити документом з органу ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Деякі покупці вирішують все ж платити пенсійний збір. Проте ці гроші можна повернути.

Як повернути безпідставно сплачений пенсійний збір

Пенсійний збір, що сплачений без підстав на те, можна повернути в судовому порядку, навіть якщо ви купили квартиру кілька років тому, адже строк подання позову не закріплений.

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Та знову є нюанс – звернутися до суду потрібно протягом шести місяців з дня отримання відмови ПФУ у поверненні безпідставно сплаченого збору.

Алгоритм повернення сплаченого пенсійного збору людиною, яка не повинна була цього робити, такий:

Крок 1. Звернутися до територіального управління Пенсійного фонду і написати заяву в довільній формі з описом умов придбання житла, додати договір купівлі-продажу, підтвердити факт сплати пенсійного збору, додати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка підтвердить, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном, додати довідку з реквізитами рахунку, на який треба повернути гроші.

Крок 2. Дочекатися та отримати лист з відмовою ПФУ у поверненні сплачених грошей. Оскаржити бездіяльність органу в судовому порядку за допомогою адвоката.

Крок 3. Територіальне управління ПФУ оформлює подання до Держказначейства, долучаючи копію рішення суду, оригінал квитанції та заяву платника збору, у якій зазначаються реквізити для повернення грошей.