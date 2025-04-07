Підрахунок додаткових витрат під час купівлі квартири вн овобудові допоможе уникнути неприємних фінансових сюрпризів

Під час планування бюджету на купівлю квартири в новобудові мало лише помножити ціну за квадратний метр на площу житла, що сподобалося. В бюджет варто закласти і додаткові витрати. Які саме, йдеться в блозі на сайті Dim.ria.

Які додаткові витрати виникають під час купівлі житла в новобудові

Щоб не стикнутися зі ситуацією, коли під час купівлі житла в новобудові терміново потрібна додаткова і чимала сума грошей, потрібно скласти повний список витрат. Окрім ціни квадратних метрів – тіла покупки – у цей список потрібно додати такі витрати:

на юридичний супровід – якщо плануєте звертатися за допомогою в перевірці документів та угоди;

податки, що може буде потрібно сплатити в бюджет;

послуги нотаріуса;

оплата комісій і банківських послуг;

доплата за невраховані квадратні метри, якщо такі будуть;

оплата роботи фахівця, що допоможе прийняти житло від забудовника.

Сума додаткових витрат

Якщо оплата роботи фахівців в кожного буде різна, то є платежі, що можна вирахувати більш точно.

Купівля-продаж нерухомості супроводжується оформленням права власності та внесенням відповідної інформації до державного реєстру. За цю послугу покупець сплачує державне мито в розмірі 1% від ціни, зазначеної в договорі. Від сплати держмита звільнені лише деякі пільгові категорії покупців.

Така ж сума сплачується покупцем і в Пенсійний фонд України. Робити внесок в ПФУ непотрібно лише тим, хто перебуває на квартирному обліку або купує житло вперше.

Під час реєстрації права власності покупець сплачує адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму. Але перед цим потрібно оформити та отримати технічний паспорт квартири, ціна якого залежатиме від площі житла.

В Україні незаконно купувати квартиру за готівку, тож заощадження на житло потрібно буде покласти на банківський рахунок та розраховуватися безготівково. Це може коштувати додаткових грошей через різноманітні комісії банку. Окрім того, комісія банку може також залежати від типу угоди, за якою проводиться оплата. Все це потрібно уточнити на початку.