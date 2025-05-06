В однокімнатній квартирі має бути не лише місце для сну, а й для роботи, відпочинку і зустрічей з рідними

Українське законодавство передбачає, що мінімальна площа житлового приміщення на одну людину не повинна становити менше, ніж 13,65 м2. Тобто площа квартири для 1-2 людей має бути в середньому 30 м2. Чи достатньо цього людям і що пропонує ринок, пише сайт «Новини.Live».

Популярність однокімнатних квартир зростає

Однокімнатні квартири залишаються найбільш затребуваними на ринку. За даними профільного порталу ЛУН, попит на таке житло у 2025 році зріс на 15% у порівнянні з 2024 роком.

Однокімнатні квартири обирають:

для інвестицій;

як перше житло для молоді;

внутрішні переселенці, які втратили житло через війну.

Привабливість однокімнатних квартир – у їхній доступності, адже ціни на ринку нерухомості постійно зростають. Таку квартиру також легше утримувати.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Баланс між комфортом та бюджетом

Забудовники сьогодні пропонують дещо просторіші однокімнатні квартири, ніж передбачають мінімальні вимоги законодавства. Це пов’язано із розумінням того, що стиль життя багатьох людей змінився. Сьогодні квартира це не лише місце для сну і відпочинку.

Щонайменше, в помешканні слід передбачити ергономічне робоче місце, а якщо в квартирі живе пара – то кожному. Також місце для сну має бути відокремлене від решти. Для максимально ефективного використання житлової площі також варто передбачити місце для гардеробу чи ніші для шафи. Окрім того, добре мати вдома і місце для відпочинку, наприклад, на балконі.

Отже, однокімнатна квартира має бути доступною і водночас мати оптимальну площу та функціональне планування. Сьогодні на ринку все частіше зустрічаються однокімнатні квартири площею від 35 до 50 м2 із європлануванням. Таке планування передбачає наявність спільного простору кухні й вітальні та відокремлену невелику спальню. Це житло вважається оптимальним для проживання 1-2 людей.

Окрім площі квартири, велике значення для мешканців має енергоефективність житла – хороша теплоізоляція, сучасні інженерні системи тощо. Також не на останньому місці – інфраструктура будинку, адже з трендом на віддалену роботу люди все більше часу проводять вдома.