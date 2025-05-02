Якщо знати кілька лайфхаків, то звичайну ванну можна перетворити на SPA

Навіть невелику ванну кімнату можна зробити візуально більш просторою і зі звичайного місця для гігієнічних процедур перетворити на справжнє SPA. Розповідаємо, як це зробити.

Головні герої у ванній історії

Найголовніше у ванній кімнаті – сантехніка. Щоб додати кімнаті простору і легкості, не варто обирати підлоговий унітаз чи умивальник на п’єдесталі. За можливості, обирайте підвісну сантехніку.

Також відмовтеся від предметів, що візуально зменшують простір. Наприклад, не варто ділити ванну кімнату непрозорими перегородками чи шторками для душу. Віддайте перевагу скляним перегородкам.

Місце, де ховається простір

Найлегше додати простору невеликому приміщенню за допомогою великого дзеркала. Якщо у ванній кімнаті зовсім мало місця, то замість звичайного дзеркала можна встановити дзеркальну шафку.

Ще один варіант для візуального розширення ванної кімнати – це «вбудувати» дзеркало в стіну на 1-2 см.

Антураж простору

У ванній не обійтися без меблів для зберігання рушників, косметики, гаджетів, побутової хімії тощо.

Щоб ванна візуально виглядала більшою, використовуйте відкриті полиці. Проте є нюанс – такі полиці можуть додати простору і стилю тільки тій ванній кімнаті, що не захаращена зайвим. Кольорові банки і пляшки ховаємо за дверцята шафи, а на відкритих полицях лишаємо однакові рушники і халати, щоденні засоби в охайних органайзерах.

Якщо у ванній висока стеля, обов’язково варто використати для зберігання простір зверху. Також можна подумати про кутові меблі, щоб ванна кімната була максимально просторою і функціональною.

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Художній прийом

Для оформлення невеликої ванної кімнати варто обрати світлі кольори і не використовувати більше двох кольорів в аксесуарах і декорі. Також слід відмовитися від складних малюнків і дрібних деталей, щоб візуально не засмічувати простір.

Також візуально змінити конфігурацію ванної кімнати можна, якщо обрати два кольори для стін і пофарбувати в однаковий колір ті стіни, що одна навпроти одної. Прийом, що допоможе додати висоти у ванній кімнаті – вертикальні смуги на стінах.

У світлі софітів

У ванній кімнаті, особливо маленькій, не часто є вікна, тож варто подбати про хороше освітлення тут. До того ж, правильно підібране освітлення також візуально збільшує простір.

Точкові стельові світильники як основне світло добре комбінуються з настінними світильниками, що дають ледь приглушене світло. Також допоможе підсвітка дзеркала.

Якщо у ванній висока стеля, спробуйте повісити там люстру – це стильно і зручно.

Стильний бонус

Стилю і простору у ванну кімнату можна додати також за допомогою гарного текстилю, декору стін чи навіть кімнатної рослини. Проте з декором у ванній слід знати міру. Може вистачити пари свічок та стильних ємностей.