Килими не тільки додають оселі затишку, а й здатні стати головним акцентом інтер'єру

Килим – це елемент інтер’єру, що здатен об’єднати інші – меблі, декор – в одне стильне рішення. Які килими модні в 2025 році, розповідає сайт РБК-Україна.

Шаховий принт

Цей принт знову повертається в моду, адже здатен привнести динаміку в інтер’єр. Він добре виглядає як у контрастних біло-чорних варіантах, так і в м’яких пастельних відтінках. Найкраще килим із шаховим принтом підійде для просторих приміщень, проте він може виглядати ефектно навіть у ванній кімнаті.

Глибокі кольори

Темні глибокі кольори надають простору елегантності та загадковості. Темно-синій, графітовий, насичений коричневий або бордовий килим зроблять простір більш виразним та стильним. Темним килимам пасують довгий ворс, це поєднання додасть затишку просторій вітальні або спальні.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Природні відтінки

Водночас природні відтінки також залишаються в тренді. Охристий, піщаний або глиняний килим створить атмосферу спокою та затишку, нагадає про гармонію з природою. Такі килими чудово пасуватимуть сучасному інтер’єру вітальні або спальні, особливо – у поєднанні з природними матеріалами: деревом, льоном, ротангом тощо.

Художні візерунки

Художні візерунки на килимі перетворюють його в головний акцент інтер’єру, додають динаміки, роблять простір нестандартним. Імітація мазків фарби, геометричні композиції або природні мотиви допоможуть перетворити вітальню на мистецький простір і показати характер власників.

Смугасті килими

Килими в смужку не втрачають своєї популярності теж. Поздовжні смуги можуть зробити кімнату візуально довшою або ширшою, а поєднання контрастних кольорів додає інтер’єру динаміки. Смужки можуть бути як класичними, так і асиметричними, що дозволяє адаптувати їх під будь-який стиль оформлення.

Яскраві кольори

Яскраві відтінки килиму – гірчичний, смарагдовий, бірюзовий – підкреслюють індивідуальність власників, додають інтер’єру виразності, роблять кімнату більш живою. Такі килими особливо ефектно виглядають у сучасних мінімалістичних інтер’єрах. Для тих, хто не настільки сміливий, можна підібрати килим в колір з іншими елементами інтер’єру.

Текстурні килими

Килими з рельєфною поверхнею стають дедалі популярнішими, адже вони додають простору глибини. Завдяки текстурним деталям інтер’єр набуває багатошаровості та оригінальності. Особливо ефектно виглядають текстурні килими у нейтральних кольорах, що підкреслюють їхню незвичну фактуру.