Оновлення постільної білизни навесні не потребує великих витрат, проте здатне створити нову атмосферу в спальні

Навесні хочеться оновлення в унісон з природою. Найпростіший спосіб для цього – внести зміни в інтер’єр помешкання, додати йому весняних акцентів. Серед іншого, чудово діє оновлення постільної білизни та домашнього текстилю. Які тренди на постільну білизну навесні 2025 року, розповідається в блозі Better Gardens and Home.

Один незмінний тренд

Як би не змінювалася мода, один тренд у спальні залишається незмінним впродовж років. Ідеться про використання якісних природних матеріалів. Така постільна білизна створює відчуття затишку і розслабленості в спальні та сприяє здоровому сну. Тож які би кольори і принти ви не обрали, простежте за тим, щоб постіль була з натуральних тканин. Наприклад:

органічна бавовна;

льон;

бамбукове волокно.

Постільна білизна – тренди весни-2025

Насичені кольори

Основний тренд в дизайні інтер’єру навесні цього року – це повне занурення в кольори. І спальня тут не виняток.

Постільна білизна, декоративні подушки та ковдри можна підібрати в одній колірній гамі з оздобленням стін в кімнаті. Проте тут важливо не зробити кімнату нудною, тож можна експериментувати з відтінками та кольорами для противаги.

Виразні візерунки

Один з трендів цієї весни – повернення яскравих графічних принтів під впливом стилю 70-80-х років минулого століття. Можна вибирати постіль з геометричними та ботанічними візерунками, абстрактними мотивами.

Водночас мінімалізм нікуди не йде і далі залишається актуальним для тих, кому він до душі.

Порядок на ліжку

Так само на заміну більш розслабленому оформленні спальні в моду повертається акуратність з її стильністю. Це зоряний час для тих, хто любить заправляти подушки під ковдру або плед, щоб спальня виглядала охайно.

Звісно, залишити трохи легкості – не заборонено.

Легкість і плавність

Саме такі відчуття виникають навесні. Перенести їх у свою спальню можна, замінивши традиційні важкі покривала з щільних тканин на більш легкі, що створять витончений і м’який ефект.

Багатошаровість текстур

Спальня, мабуть, найбільш затишне місце в помешканні. Підсилити цей ефект можна завдяки поєднанню різних текстур в текстилі. Наприклад, можна поєднати гладкі простирадла з вафельними пледами, в’язаними або стьобаними ковдрами.