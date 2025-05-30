Для банку немає значення, чи пара розлучилася

На нерухомість, придбану за договором іпотеки, поширюються ті ж норми закону, що і на інше майно подружжя. Як ділиться така квартира і що робити з боргом, якщо кредит ще не виплачений, пише сайт «Новини.Live».

Як ділити квартиру в іпотеці після розлучення

Набуте подружжям під час шлюбу майно вважається спільною сумісною власністю, незалежно від того, на кого воно оформлене. Це означає, що квартира, куплена в кредит під час шлюбу, підлягає поділу між колишнім подружжям, навіть якщо іпотека ще не погашена.

Проте таку квартиру або свою частку в ній продати чи подарувати не вийде. Колишнє подружжя може або проживати в цій квартирі, або ж домовитись про те, щоб здавати її в оренду. Про останнє слід обов’язково попередити банк.

При розлученні іпотечне майно зазвичай ділиться порівну, якщо інше не передбачено шлюбним договором або мировою угодою.

Хто виплачує кредит за квартиру

Так само порівну колишні чоловік і дружина несуть відповідальність за виплату іпотеки. Якщо квартиру поділили не навпіл, а на інші частки, то сума кредиту ділиться пропорційно. Водночас банк може вимагати виплати кредиту від будь-кого з подружжя, якщо інший не сплачує позику. Вимога також не залежить від того, хто фактично проживає у квартирі чи хто вносив платежі під час шлюбу.

Один із подружжя може взяти на себе повну відповідальність за виплату кредиту в обмін на більшу частку майна після погашення іпотеки. Такі домовленості мають бути зафіксовані письмово та посвідчені нотаріально. Ще один варіант – суд може визначити порядок виплат, враховуючи фінансові можливості сторін.

Щоб уникнути фінансових чи майнових проблем після розлучення, варто заздалегідь домовитися про розподіл боргу і засвідчити це нотаріально. Домовитись слід і про те, хто житиме в квартирі, хто здаватиме її в оренду.

А ще можна подумати про рефінансування позики, щоб оформити кредит лише на одного з подружжя. В будь-якому випадку, не варто ігнорувати банківські повідомлення про іпотечний борг, адже штрафи можуть стосуватися обох колишніх партнерів.