Якщо добре продумати виплату іпотеки, то можна заощадити гроші, адже не доведеться переплачувати за відсотками

Добре підібрана програма кредитування та оптимізація погашення заборгованості допоможуть заощадити гроші. Як не переплачувати під час погашення іпотеки, пише сайт Dim.ria.

Схема виплат

Іпотеку можна виплачувати за класичною або ануїтетною схемою. Класична – це виплата щомісячної фіксованої суми тіла кредиту та відсотків на залишок. У такому випадку підсумкова сума щомісячного платежу поступово зменшується, а переплата за кредитом буде нижче. Проте на початку суми щомісячних платежів будуть досить великими.

Початковий внесок

Зазвичай, перший внесок на купівлю житла в іпотеку становить не менше 20% від ціни договору. Проте варто пам’ятати, що чим більшим буде початковий внесок, тим меншу суму доведеться брати в борг у банку. Відповідно, відсоткові витрати будуть нижчими.

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Дострокове погашення

Це один з найефективніших способів економії на іпотеці. В разі дострокової виплати іпотеки можна внести всю суму, що залишилася, або ж погасити борг наперед частково.

На різних етапах погашення іпотеки умови дострокової повної виплати можуть відрізнятися. Банку особливо невигідно, щоб клієнт закрив іпотеку на початкових періодах. Тож повністю закривати іпотечний борг у достроковому порядку рекомендується хоча б після закінчення третини строку кредитування, щоб уникнути санкцій від банку.

Також можна виплачувати за кредитом щомісяця на кілька тисяч гривень більше, ніж передбачено графіком. Це допоможе не лише скоротити термін погашення іпотеки, але й заощадити завдяки зменшенню переплати за відсотками.

Рефінансування іпотеки

Тут ідеться про оформлення нового кредиту на більш вигідних умовах для погашення старого. Робити рефінансування є сенс, якщо різниця між новими та чинними відсотковими ставками буде не менше 2%, адже процедура супроводжується додатковими витратами на нову оцінку житла, переоформлення паперів, страховку тощо.

Щоб точно розрахувати вигоду використання того чи іншого методу погашення іпотеки, враховуйте кредитні комісії, разові та страхові платежі та ретельно вивчайте умови іпотечного договору.