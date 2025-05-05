Ціна за оренду квартири має влаштовувати і орендодавця, і орендаря

Під час підготовки квартири до здачі в оренду потрібно встановити таку ціну, щоб вона була вигідною для орендодавця і водночас не відлякувала потенційних орендарів. Як прорахувати оптимальну ціну на оренду квартири, ідеться в порадах від сайту Dim.ria.

Дивимось на загальну картину

Перший етап – проаналізувати загальні фактори, що впливатимуть на ціну квартири в оренду. Ідеться про:

місто, де розташована квартира;

район міста;

старий чи новий будинок, технологія будівництва;

утеплення будинку;

кількість кімнат;

інфраструктура поблизу, зокрема, транспортна.

Серед наявних оголошень відберіть схожі на ваш варіанти за основними характеристики, щоб визначитися із середньою ціною в сегменті. Квартира в центрі може здаватися в оренду на 30-50% вище за квартиру на околиці, проте житло в старому будинку, навпаки, може коштувати дешевше навіть в хорошому районі.

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Квартири схожої конфігурації в сусідніх будинках можуть здаватися в оренду за дуже різними цінами – квартири в цегляному або монолітно-каркасному будинку будуть дорожчі, ніж в панельному.

Коли ви визначили середню вартість оренди в своєму сегменті, слід проаналізувати деталі, що впливають на ціну.

Аналізуємо деталі

Тепер слід оцінити переваги саме вашої квартири, що буде здаватися в оренду. Тут потрібно врахувати:

стан ремонту в квартирі;

наявність меблів і техніки;

додаткові бонуси.

Розглянемо ці пункти детальніше. Свіжий капітальний ремонт – це можливість здати квартиру в оренду на 20-40% дорожче, ніж середня ціна в своїй категорії. Дизайнерський інтер’єр, брендова техніка також суттєво підвищують ціну оренди.

Якщо ж квартира вже не вперше буде здаватися в оренду, а ремонт в ній не найсвіжіший, ціна може бути до 20% нижчою за середню.

Так само дешевше буде коштувати квартира без меблів, ніж повністю умебльована і обладнана технікою. Ціна оренди також буде нижчою, якщо немає бодай одного важливого елементу – пральної машини чи холодильника, адже це критичні для комфорту речі.

Бонуси, що можуть підвищити ціну, включають підігрів підлоги, систему «розумний дім», відеодомофон, охорону тощо.

Не останню роль відіграє й інфраструктура житлового комплексу – наявність потрібних на щодень магазинів і сервісів, транспортних зупинок, паркінгів, закритої території тощо. Наявність поблизу з будинком парків та інших зелених зон також впливатиме на ціну – таке житло можна здавати вигідніше, ніж квартиру поруч з промзонами.

Обов’язкові витрати

Потрібно визначитися, чи буде оплата за комунальні послуги входити в орендний платіж. Зазвичай, комуналку орендар сплачує окремо, але тут варто орієнтуватися на те, що зручно вам.

Також потрібно подумати, чи буде сума податків з доходу від здачі квартири в оренду включена в орендну плату. Тут важливо пам’ятати про те, що завищена ціна на оренду може призвести до того, що квартира простоюватиме порожньою.

Про те, кому і скільки податків та зборів потрібно платити за оренду квартири, читайте у тематичному матеріалі ZAXID.NET.