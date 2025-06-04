Що схожого і відмінного між заповітом і договором дарування під час передачі майна

Якщо перед вами постало питання, як передати своє майно, зокрема нерухомість, родичам чи іншим близьким людям, варто розглянути варіант дарування та складання заповіту. Який з них більш вигідний і для яких випадків пасує, пише сайт «Новини.Live».

Витрати на оформлення

Дарування нерухомості зазвичай обходиться дорожче, ніж складання та оформлення заповіту. До послуг з оформлення договору дарування входять:

нотаріальні послуги – 1-2% від ринкової ціни об’єкта;

державне мито – сплачується за реєстрацію права власності;

оцінка майна – обов’язкова процедура, коштує близько 1-3 тис. грн.

У підсумку договір дарування може обійтись у 5-20 тис. грн, залежно від ціни об’єкта та регіону, де він розташований.

Заповіт є більш бюджетним варіантом, адже потрібно лише оплатити послуги нотаріуса, що можуть коштувати 500-2000 грн, і за потреби отримати медичну довідку про дієздатність спадкодавця.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Набрання чинності

Суттєва відмінність між договором дарування та заповітом полягає в тому, коли людина, якій передається майно, зможе ним розпоряджатися. У першому випадку договір набуває чинності миттєво, в другому – лише після смерті спадкодавця. Проте і в договорі дарування можна прописати певні умови, що мають бути виконані, аби він набрав чинності.

Складність та ризики оскарження

Заповіт можна легше оскаржити в суді. Часті причини для цього:

підозра на недієздатність заповідача;

тиск, шантаж, примус;

порушення форми (відсутність підпису, свідків тощо).

Оскарження заповіту часто відбувається в умовах сімейних конфліктів, коли родичі не можуть поділити майно або хтось вважає, що його несправедливого обділили.

Договір дарування оскаржити складніше, але можна. Для цього потрібно довести психічну недієздатність дарувальника або помилку в суті договору, чи підписання підтиском, в умовах залежності дарувальника.

В обох випадках судовий процес може бути тривалим і дорогим, тому варто подбати про надійність оформлення.

Що простіше оформити

Заповіт оформити простіше й швидше. Достатньо звернутись до нотаріуса з паспортом і документами на майно. Операція триває кілька годин і не потребує попередніх оцінок.

Договір дарування – це про більшу бюрократію: потрібні довідки, оцінка нерухомості, реєстрація в реєстрі. Весь процес може зайняти кілька днів, а то й тиждень.

Податкові наслідки

В обох випадках слід пам’ятати, що якщо майно відійде людині, яка не є родичем першої черги споріднення, їй доведеться заплатити 23% податків – 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.