В міністерстві пояснили, що передбачає законопроєкт про цифровізацію виконавчих проваджень

Верховна рада розгляне в повторному другому читанні законопроєкт №9363 про цифровізацію виконавчих проваджень. У зв’язку з цим у громадян виникло багато застережень. Зокрема, ширяться чутки про те, що ухвалення документу дозволить конфіскувати нерухомість у військовозобов’язаних за наявності штрафів від ТЦК та СП. У Мін’юсті це спростовують.

Що буде з житлом боржника

Чутки про те, що ті, кому виписали штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації, не зможуть розпоряджатися своїм житлом, є фейком, говорять в Мін’юсті.

«Законопроєкт не стосується цієї теми. Зараз діє правило: якщо борг менше 160 тис. грн, єдине житло не заберуть. Спочатку гроші стягують з банківських рахунків боржника», – ідеться в поясненні Мін’юсту.

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Вирішує суд

Окрім того, документ не скасовує норму закону про те, що рішення про внесення людини до Єдиного реєстру боржників, що працює ще з 2017 року, може ухвалити тільки суд.

«Головна мета законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" №9363 – автоматичне зняття арешту з рахунків одразу після сплати боргу, мінімізація корупційних ризиків та цифрова інтеграція між державними реєстрами», – сказав в телеефірі заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, передає агентство «Укрінформ».

Урядовець додав, що законопроєкт не передбачає стягнення нерухомості чи земельних ділянок за штрафи від ТЦК.

Законопроєкт №9363 Верховна рада розглядала в другому читанні 13-14 травня, проте провалила голосування. Документ відправили на повторне друге читання.