Інфраструктура покращує якість життя і люди готові за це платити

Вважається, що ціни на квартири в новобудовах розраховуються від собівартості будівництва. Чим якісніші і дорожчі матеріали та застосовані технології – тим дорожче. Проте важливо пам’ятати, що ціна квартири не в останню чергу залежить від інфраструктури навколо. Адже людина не обмежується стінами житла.

Отже, яка інфраструктура і як впливає на вартість житла?

Чому інфраструктура впливає на ціну

Тут все просто – житло в гарному районі, з садочками, школами і спортзалом біля дому, звідки легко дістатися в будь-який район міста, привабливе для покупців. На нього є попит і люди готові платити за комфорт більше.

Це означає, що така квартира також інвестиційно приваблива – її можна дорожче здавати в оренду або дорожче продати за деякий час. Якщо ж район продовжує розвиватися, це може ще більше підвищити інвестиційну привабливість помешкання.

Окрім того, таке житло більш ліквідне, тобто його можна швидше продати, якщо виникне така потреба, і при цьому не потрібно сильно знижувати ціну.

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Яка інфраструктура впливає на ціну квартири

Передусім ідеться про інфраструктуру, що сприяє підвищенню якості життя мешканців. Наприклад:

транспорт – квартира в будинку поблизу із зупинками транспорту завжди коштуватиме дорожче, ніж в будинку, з якого до зупинки іти 15 хвилин;

зелені зони, парки і сквери поблизу автоматично підвищують привабливість житла, адже людям потрібне місце для дозвілля і відпочинку, острівець тиші і спокою;

соціальна інфраструктура – заклади освіти для дітей, амбулаторії, аптеки, стоматології чи гуртки завжди є серед потреб мешканців, і люди готові платити за те, щоб це було поряд з домом;

комерційна інфраструктура – це магазини, салони, хімчистки та інші заклади, що закривають основні щоденні потреби мешканці без зайвих витрат часу, тут ідеться про якість життя.

Жити в будинку, де все під рукою, значно комфортніше, ніж жити ізольовано. Тож під час вибору житла для себе або для інвестицій завжди прискіпливо оцінюйте район та його інфраструктуру.