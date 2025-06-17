В Україні є низка документів, що підтверджують право власності, залежно від часу та способу набуття нерухомості

Правильно оформлені документи на нерухомість – це запорука спокою, що дозволяє швидко і вільно розпоряджатися майном. Також знання про те, які документи підтверджують право власності на нерухомість, можуть вберегти від неприємностей під час купівлі житла. Які документи підтверджують право власності на нерухомість в 2025 році, пише сайт Finance.ua.

Перелік документів від міністерства юстиції

Основними документами, що підтверджують право власності на нерухоме майно в 2025 році, кажуть в міністерстві юстиції, є такі:

договір купівлі-продажу, дарування чи міни;

свідоцтво про право власності;

виписка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

свідоцтво про право на спадщину;

свідоцтво про приватизацію.

Особливості різних документів про право власності

Договір купівлі-продажу, дарування чи міни – це нотаріально засвідчений документ, який підтверджує передачу прав власності від однієї особи до іншої.

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Свідоцтва про право власності на нерухомість видавалися до 2013 року, а зараз їх заміняє виписка з реєстру речових прав на нерухоме майно, що містить інформацію про зареєстровані права на нерухомість та їх обтяження.

Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом і підтверджує перехід права власності на нерухомість у порядку спадкування.

Свідоцтво про приватизацію – це документ, що підтверджує перехід об’єкта з державної або комунальної власності у приватну.

В деяких випадках довести право власності на нерухомість можна за допомогою рішення суду – це теж вважається відповідним документом.

Водночас реєстрація місця проживання не є підтвердженням права власності на нерухомість. Вона лише засвідчує факт проживання людини за певною адресою і не надає жодних майнових прав на об’єкт.