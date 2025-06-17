Які документи підтверджують право власності на нерухомість у 2025 році: повний перелік
Правильно оформлені документи на нерухомість – це запорука спокою, що дозволяє швидко і вільно розпоряджатися майном. Також знання про те, які документи підтверджують право власності на нерухомість, можуть вберегти від неприємностей під час купівлі житла. Які документи підтверджують право власності на нерухомість в 2025 році, пише сайт Finance.ua.
Перелік документів від міністерства юстиції
Основними документами, що підтверджують право власності на нерухоме майно в 2025 році, кажуть в міністерстві юстиції, є такі:
- договір купівлі-продажу, дарування чи міни;
- свідоцтво про право власності;
- виписка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- свідоцтво про право на спадщину;
- свідоцтво про приватизацію.
Особливості різних документів про право власності
Договір купівлі-продажу, дарування чи міни – це нотаріально засвідчений документ, який підтверджує передачу прав власності від однієї особи до іншої.
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Свідоцтва про право власності на нерухомість видавалися до 2013 року, а зараз їх заміняє виписка з реєстру речових прав на нерухоме майно, що містить інформацію про зареєстровані права на нерухомість та їх обтяження.
Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом і підтверджує перехід права власності на нерухомість у порядку спадкування.
Свідоцтво про приватизацію – це документ, що підтверджує перехід об’єкта з державної або комунальної власності у приватну.
В деяких випадках довести право власності на нерухомість можна за допомогою рішення суду – це теж вважається відповідним документом.
Водночас реєстрація місця проживання не є підтвердженням права власності на нерухомість. Вона лише засвідчує факт проживання людини за певною адресою і не надає жодних майнових прав на об’єкт.