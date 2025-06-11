Для розрахунку суми податку потрібно знати точну площу нерухомості

До 1 липня українці мають отримати платіжки з податком на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, за 2024 рік. На сплату буде 60 днів. Штраф за прострочення оплати до 30 днів включно становитиме 5% від суми податку, на понад 30 днів – 10%. Розповідаємо, як підготуватися до оплати і порахувати, скільки доведеться платити, а також, що робити, якщо податківці нарахували більше.

Який розмір податку на нерухомість

Розмір податку встановлюється місцевими радами, але, відповідно до законодавства, він не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2, який підлягає оподаткуванню.

Оскільки цьогоріч відбувається оплата за 2024 рік, то максимальна сума податку із «зайвого метру» становитиме 106,5 грн, адже 1 січня минулого року мінімальна зарплата в Україні була 7100 грн. Проте в кожному місті цей відсоток буде своїм: у Львові, наприклад, ставка податку на квартири – 1% від мінімальної зарплати, тобто 71 грн.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Важливо також і те, що квартири площею понад 300 м2 і будинки площею понад 500 м2 оподатковуються інакше – незалежно від кількості «зайвих метрів», власникам такого житла доведеться платити 25 тис. грн на рік.

Як порахувати податок на нерухомість

Платникам не потрібно нічого рахувати самостійно, адже це робить податкова. Проте для тих, хто хоче перевірити нарахування або ж відкласти суму на сплату податку, є три способи:

калькулятор на сайті ДПС;

калькулятор на сайті органу місцевого самоврядування;

самостійний підрахунок.

Додамо, що не кожен орган місцевого самоврядування може мати на сайті калькулятор для розрахунку суми податку на нерухомість. Такий є, наприклад, на сайті Львівської міськради – за цим посиланням. Щоб скористатися цим калькулятором, потрібно вказати таку інформацію:

житлове чи нежитлове приміщення;

тип нерухомості;

населений пункт, де розташована нерухомість;

хто платник – фізична чи юридична особа;

кількість об’єктів нерухомості.

Якщо рахувати в калькуляторі на сайті ДПС, потрібно також вказати дату набуття права власності на об’єкт нерухомості та ставку податку. Ставки в своєму регіоні можна дізнатися на цій сторінці ДПС.

Щоб порахувати самостійно, слід від площі нерухомості відняти площу, що не оподатковується: 60 м2 – для квартир, 120 м2 – для будинків. Кількість квадратних метрів, що залишилися, потрібно помножити на розмір податку на нерухомість, встановлений у вашому населеному пункті.

Якщо розрахунки не сходяться

Якщо податкова нарахувала більше, ніж власники житла самостійно, потрібно перевірити таке:

чи правильно вказана площа нерухомості у власності;

чи вирахувано з цієї площі квадратні метри, що не підлягають оподаткуванню;

чи правильно вказано розмір ставки податку;

чи правильно враховано граничну площу об’єктів, що звільняється від оподаткування – деякі місцеві ради її змінюють.

Щоб скоригувати суму податку, потрібно звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації для проведення звірки, надавши документи на право власності на об’єкти, що підлягають оподаткуванню. Також це можна зробити в застосунку «Моя податкова» або в електронному кабінеті громадянина на сайті ДПС.

Як повідомляв ZAXID.NET, за перші чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Львів – серед лідерів зі сплати цього податку.